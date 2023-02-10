WP сообщила о помощи США военным ВСУ с координатами при применении HIMARS

Американские военные консультируют украинские войска, уточняя данные о месторасположении целей, которые интересуют Киев. По данным WP, без получения точных координат ВСУ не наносят удары из переданных Вашингтоном систем

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Украинские военные при нанесении большинства ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и использовании других американских ракетных систем опираются на данные о месторасположении целей, которые предоставляют США и их союзники, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

По словам одного из собеседников, ВСУ «почти никогда не используют передовые системы без конкретных координат» от базирующихся в Европе американских военных. Украинские чиновники считают, что это должно придать Вашингтону больше уверенности в вопросе поставок Киеву оружия большей дальности.

Источник WP в Киеве описал процесс следующим образом: украинские военнослужащие определяют цели, по которым хотят нанести удар, затем эта информация передается командованию, которое в свою очередь запрашивает у американских партнеров более точные координаты. Собеседник сообщил, что США не всегда предоставляют запрошенные данные, и в этом случае удары из американских систем не наносятся.

Как отмечает издание, Украине не нужно одобрение США, однако украинские военные предпочитают получить от американской стороны подтверждение координат, чтобы «не тратить ценные боеприпасы и не промахиваться». По словам американского чиновника, военные США в этом случае действуют «исключительно как консультанты».

Как заявил изданию представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, США «давно признали, что предоставляют разведывательные данные Украине», чтобы страна могла защитить себя. Он подчеркнул, что украинские военные ищут цели и принимают окончательное решение об ударах, а США «не только не утверждают цели, но и не участвуют в их выборе или поражении».

В декабре Wall Street Journal писала, что Пентагон модифицировал поставляемые Украине HIMARS так, чтобы их нельзя было использовать для запуска дальнобойных ракет, даже если Киев получит такие из третьих стран. Власти США ранее не раз исключали поставку Украине ракетных систем, которые способны нанести удар по территории России — речь об ATACMS с радиусом действия более 300 км (200 миль) (при этом США, как и большинство стран, не признают вхождение в состав России Крыма в 2014 году, а также ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей осенью 2022-го).

В январе Пентагон одобрил новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. МИД России предупреждал, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта. В Кремле призвали не забывать слова президента России Владимира Путина о том, что Москве «есть чем ответить» на такие поставки. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал, что при попытке атаки по Крыму Москва нанесет «удары возмездия».

В начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о потребности Киева в западном дальнобойном оружии, заявил о готовности предоставить гарантии, что оно не будет использовано для обстрела территории России. Позднее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Киеву нужно объекты в России, которые наносят ущерб Украине.