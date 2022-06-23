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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Украины сообщил о прибытии в страну РСЗО HIMARS из США

В страну прибыла партия американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Власти заверяли, что не будут использовать их для ударов по целям на российской территории
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РСЗО HIMARS (Фото: Jordan Pix / Getty Images)

На Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщил в своем Twitter министр обороны страны Алексей Резников. Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за отправку вооружений.

Президент США Джо Байден объявил о решении отправить на Украину HIMARS 1 июня. Пентагон уточнял, что речь идет о пяти РСЗО, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, и снарядах к ним. В пакет военной помощи на $700 млн также вошли пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.

Позднее Politico сообщило, что власти США рассматривают возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России. Такую вероятность исключали президент Украины Владимир Зеленский и его советник Михаил Подоляк.

На Украине исключили применение американских РСЗО для ударов по России
Политика
Фото:Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press

14 июня замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон будет передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов из РСЗО «по целям на украинской территории, которые они выберут».

В Кремле ранее говорили, что решение передать Киеву американские системы залпового огня не поспособствует возобновлению мирных переговоров. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что если они будут использованы против российских территорий, ответом Москвы станет поражение центров принятия решений. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, говоря о вооружении Киева Западом, заявил о риске прямого столкновения США с Россией. Президент Владимир Путин сказал, что если иностранные государства будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты, военные начнут наносить удары на Украине по тем объектам, по которым их пока не наносили.

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По данным Пентагона, с начала российской военной операции Вашингтон оказал Киеву военную помощь на $4,6 млрд. 
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
РСЗО «HIMARS» Военная операция на Украине Минобороны Украины Ллойд Остин Пентагон Украина

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Профессиональная аналитика
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