Минобороны заявило об уничтожении РСЗО HIMARS и склада с ракетами Нarpoon

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Российские военные уничтожили в одном из корпусов промышленного предприятия в Одессе склад с противокорабельными ракетами «Harpoon», которые Украина получила от стран НАТО, передает пресс-служба Минобороны.

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS», производства США», — также отметили в ведомстве.

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