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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал жизненно необходимыми Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Владимир Зеленский заявил о необходимости поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS

Украине необходимы баллистические ракеты, в том числе американские ATACMS дальностью до 300 км, заявил президент страны Владимир Зеленский. Киев несколько раз просил Вашингтон предоставить их, однако США до сих пор отказывали в этом.

«Украине нужны дальнобойные ракеты […]. Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли это жизненно необходимое снабжение — снабжение, в частности, ATACMS и другим подобным оружием», — сказал он (цитата по УНИАН). 

Он поблагодарил всех, кто вместе с украинскими властями настаивают на том, что по вопросу поставок Киеву оружия «не может быть каких-то табу».

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. ATACMS в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м.

Украинские власти уже обращались к США с просьбой об ATACMS. В октябре соответствующий запрос направляла Верховная рада.

В декабре Зеленский, писало Politico, пытался добиться получения таких ракет в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом, но Вашингтон отказал. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев получит ATACMS в 2023 году, отметив, что это будет зависеть от ситуации на поле боя.

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Россия после начала военной операции неоднократно осуждала и критиковала западные поставки оружия и военной техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше по мере накачивания Украины дальнобойным оружием.

Материал дополняется

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ATACMS Дальнобойное оружие баллистические ракеты Владимир Зеленский
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