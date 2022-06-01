Кремль заявил, что поставки оружия Киеву только «подливают масла в огонь»
Потенциальные поставки американских ракетных систем залпового огня Киеву не способствуют возобновлению мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает «РИА Новости».
«Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — сказал Песков, пояснив, что поставки вооружений «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры». По его словам, Москва относится к планам США негативно.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Украина получит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), сообщало агентство Reuters. По его словам, эти системы будут использоваться украинцами «для отражения наступления российских войск на украинской территории».
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