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Военная операция на Украине ,  
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США передадут Украине еще одну систему HIMARS

Пентагон: США передадут Украине еще одну систему HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Пентагон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках нового пакета помощи на сумму $100 млн, говорится на сайте американского оборонного ведомства.

В пакет помощи среди прочего также вошли боеприпасы к системе, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, более 3 млн патронов для стрелкового оружия и зимнее снаряжение.

Эта военная помощь станет 51-м траншем оборудования, предоставляемого Белым домом Киеву из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

США начали поставлять HIMARS на Украину в июне 2022 года. 24 февраля 2023-го, в годовщину начала военной операции, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за последний год Вашингтон передал Киеву 38 таких установок.

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Фото:Reuters

В ведомстве назвали помощь Украине «разумной инвестицией в национальную безопасность». Пентагон призвал конгресс одобрить дополнительное финансирование, о котором просят в администрации президента США Джо Байдена.

В конце октября Байден предложил конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Однако недавно избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил за разделение помощи этим странам. Позже республиканцы внесли отдельный проект бюджета, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.

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После этого Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Палата представителей инициативу поддержала. 17 ноября закон о временном бюджете подписал президент Байден.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

Теги
Украина США РСЗО HIMARS
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