В Белом доме назвали дальность ракет ATACMS, переданных Украине

Дальность тактических ракет ATACMS, которые США в небольшом количестве передали Украине, составляет 165 км, сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. Ее слова приводит CNN.

«Недавно США предоставили Украине [ракеты] ATACMS, чья дальность составляет до 165 км. Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности», — сказала Уотсон.

Запуск ATACMS можно осуществлять с помощью уже переданных ВСУ установок реактивных систем залпового огня HIMARS, но только по одной. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.

3 октября помощник главы Пентагона по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Минобороны США готово передать Украине ракеты ATACMS после того, как президент Джо Байден одобрит это решение.

17 октября американская газета The Wall Street Journal написала, что Украина в последние дни получила небольшое количество дальнобойных ракет. Собеседники издания уточнили, что Киеву передали ATACMS тайно. По данным The New York Times, версия ракеты ATACMS, отправленная Украине, оснащена кассетными боеприпасами.

В этот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что украинская армия впервые использовала ATACMS. По его словам, ракеты содержали кассетные части с суббоеприпасами М74.

Вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование переданных дальнобойных ракет. Он отметил, что «ATACMS себя показали», а договоренности между ним и Байденом «метко» выполняются.