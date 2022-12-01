ДТЭК: два энергетика пострадали при обстреле энергообъектов на Украине

На Украине сообщили о двух пострадавших при обстреле энергообъектов

Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press

При обстреле энергетических объектов ДТЭК пострадали два человека, говорится в сообщении украинской компании в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет о двух энергетиках. Их доставили в больницу, угрозы их жизни нет, сообщили в компании.

«После завершения обстрелов энергетики смогут оценить степень повреждений оборудования и инфраструктуры предприятия и безотлагательно приступили к ликвидации последствий атаки», — говорится в сообщении.

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