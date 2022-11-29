На Украине впервые после удара 23 ноября перешли от аварийных отключений света к плановым

На Украине перешли от аварийных отключений электричества к плановым

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На Украине переходят на плановые отключения электроэнергии вместо аварийных, сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК. Это происходит впервые с последнего ракетного удара по энергоинфраструктуре, об этом также пишет «Страна.ua».

«Сегодня, по распоряжению госкомпании НЭК (Национальная энергетическая компания. — РБК) «Укрэнерго», применяются стабилизационные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

В компании также пообещали сделать так, чтобы отключения длились не более четырех часов для каждой группы потребителей. На сайте ДТЭК опубликован график плановых отключений с четырехчасовыми интервалами.

Через час ДТЭК сообщил, что в Киеве вновь происходят экстренные отключения света. «Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — предупредили в компании.

Последний раз ДТЭК объявлял о переходе к плановым отключениям света 21 ноября. С 22 по 28 ноября действовали аварийные отключения.

23 ноября власти Украины сообщали о повреждениях инфраструктуры в результате ракетных ударов в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской областях. В Одессе также пропало электроснабжение, в Харькове остановились метро и электротранспорт. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщал об аварийных отключениях электроэнергии.

Россия наносит удары по инфраструктуре Украины с начала октября. Впервые такая атака произошла после взрыва на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет Киев. В Кремле объясняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».