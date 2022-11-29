На Украине перешли от аварийных отключений электричества к плановым
На Украине переходят на плановые отключения электроэнергии вместо аварийных, сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК. Это происходит впервые с последнего ракетного удара по энергоинфраструктуре, об этом также пишет «Страна.ua».
«Сегодня, по распоряжению госкомпании НЭК (Национальная энергетическая компания. — РБК) «Укрэнерго», применяются стабилизационные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.
В компании также пообещали сделать так, чтобы отключения длились не более четырех часов для каждой группы потребителей. На сайте ДТЭК опубликован график плановых отключений с четырехчасовыми интервалами.
Через час ДТЭК сообщил, что в Киеве вновь происходят экстренные отключения света. «Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — предупредили в компании.
Последний раз ДТЭК объявлял о переходе к плановым отключениям света 21 ноября. С 22 по 28 ноября действовали аварийные отключения.
23 ноября власти Украины сообщали о повреждениях инфраструктуры в результате ракетных ударов в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской областях. В Одессе также пропало электроснабжение, в Харькове остановились метро и электротранспорт. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщал об аварийных отключениях электроэнергии.
Россия наносит удары по инфраструктуре Украины с начала октября. Впервые такая атака произошла после взрыва на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет Киев. В Кремле объясняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».