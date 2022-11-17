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Военная операция на Украине ,  
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Песков пояснил, по каким целям наносятся удары России на Украине

Песков: Россия бьет по объектам, относящимся к военной инфраструктуре Украины
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Российские войска наносят удары по тем объектам на Украине, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 

«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», — ответил он на вопрос о том, как связаны удары по инфраструктуре Украины с ходом спецоперации.

Пресс-секретарь подчеркнул, что цели российской спецоперации не менялись.

Президент Владимир Путин, объявляя о спецоперации 24 февраля, называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». В июне он заявил, что конечной целью России является освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для страны.

Российские военные 15 ноября нанесли массированный удар «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». В Минобороны отметили, что удалось поразить все цели.

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сказал, что после ударов без электричества остались 7 млн абонентов или 20 млн человек. В Министерстве энергетики Украины удары по объектам генерации и передачи энергии назвали самыми масштабными с начала военной спецоперации России. По оценке украинского МВД, в результате обстрелов пострадало 30 объектов инфраструктуры.

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С начала спецоперации Минобороны неоднократно подчеркивало, что Россия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры украинских сил. 

Теги
критическая инфраструктура военный потенциал Украина Дмитрий Песков
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