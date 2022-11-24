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Военная операция на Украине ,  
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Еврокомиссия призвала срочно передать Украине генераторы и трансформаторы

Призыв прозвучал после выступления на неформальной встрече министров энергетики ЕС главы украинского Минэнерго Германа Галущенко, который рассказал о последствиях ракетных обстрелов
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Vladyslav Sodel / Reuters)

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза срочно передать Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. Об этом по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС сообщила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы, Еврокомиссия окажет помощь в их доставке в конкретные регионы», — заявила она (цитата по ТАСС).

Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил, что в начале неформальной встречи по удаленной связи выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он рассказал о критическом состоянии энергетической инфраструктуры страны, уточнил Сикела.

В сообщении украинского Минэнерго сказано, что Галущенко в том числе описал разрушительные последствия ракетных обстрелов для украинской энергосистемы. «Мы благодарны за уже поставленные на Украину оборудование и материалы. В то же время сегодня у нас есть насущная потребность в высоковольтном оборудовании для восстановления и стабилизации работы энергосистемы», — приводит министерство его слова.

Последний раз массовые ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины наносились 23 ноября. Тогда Минэнерго сообщило об отключении большинства тепло- и гидроэлектростанций страны, а также всех атомных станций. «Подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено. Происходят аварийные отключения», — говорилось в сообщении.

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Вслед за Украиной отключение произошло в Молдавии. Это уже второй подобный случай — первый был после ударов 15 ноября. Тогда без света остались 20 млн жителей Украины (численность населения страны — 41 млн, согласно данным Укрстата на январь этого года).

Как отмечали в российском Минобороны, в результате ударов 23 ноября «была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий». Впервые такая атака произошла после взрыва на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет Киев. Кремль указывал, что цели ракет — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Еврокомиссия призвала срочно передать Украине генераторы и трансформаторы
Еврокомиссия призвала срочно передать Украине генераторы и трансформаторы

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине генераторы электричество ЕС
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