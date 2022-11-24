На Украине восстановили около 50% энергоснабжения

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К вечеру 24 ноября на Украине восстановили около 50% электроснабжения, работает значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, также постепенно восстанавливают прежние мощности атомные электростанции, сообщает «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

Компания отмечает, что АЭС обеспечивали около половины производства электроэнергии страны, однако из-за вынужденной остановки они возвращаются к прежнему рабочему режиму постепенно.

В первую очередь восстанавливается энергоснабжение объектов критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения и больницы. Бытовых потребителей также постепенно подключают к системам питания. Точных сроков полного восстановления энергоснабжения пока назвать нельзя, отмечают в «Укрэнерго», поскольку после ударов накануне произошла системная авария.

«Были поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключение осуществляют диспетчеры. Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе — все еще 50%», — говорится в сообщении.

В компании призвали отнестись с пониманием к тому, что графики плановых и аварийных отключений продолжат действовать, поскольку они необходимы для сохранения объединенной энергосистемы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что без света остаются около 60% потребителей в столице, передает «Страна». Он также рассказал, что власти рассматривают возможность вывоза в пригород части людей, однако это «назвать эвакуацией нельзя». Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в Киеве будут давать свет на два-три часа до увеличения объема производимой электроэнергии на АЭС и ТЭС, пишет УНИАН.

23 ноября Минэнерго Украины сообщило об отключении электроэнергии у большинства жителей страны после ракетных ударов. В министерстве предупредили, что проблемы с подачей электроэнергии могут вызвать перебои в тепло- и водоснабжении. Кличко говорил, что в Киеве зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.

В связи с проблемами в энергетической инфраструктуре президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании 4 тыс. «пунктов несокрушимости» — защищенных мест, где будут электричество, интернет, тепло и еда вне зависимости от того, будет ли в городе электричество. «Пункты несокрушимости» будут открываться в случае новых ракетных обстрелов по стране.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия наносит с 10 октября. Этому предшествовал взрыв на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет Киев. В Кремле указали, что цели ракет — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».