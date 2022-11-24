На Украине восстановили около 50% энергоснабжения

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 16:34
Фанаты подрались из-за оскорблений Месси. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 22:49
Суд поддержал решение ФАС оштрафовать Google на ₽2 млрд из-за YouTube Бизнес, 22:31
Где найти развивающую среду для ребенка в Москве РБК и AFI Park Воронцовский, 22:28
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановлено Политика, 22:17
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 22:11
Самый освистываемый игрок МЮ заступился за Роналду после ухода из клуба Спорт, 22:11
Выступление Путина на конференции по искусственному интеллекту. Главное Новая экономика, 22:10
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Байден заявил, что новый состав конгресса продолжит поддерживать Украину Политика, 22:03
Бразилия — Сербия. Первый матч «пентакампеонов» на чемпионате мира Спорт, 22:00
Генпрокуратура потребовала взыскать с Хотина и «Русь-Ойла» ₽169 млрд Бизнес, 21:58
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 21:56
На Украине восстановили около 50% энергоснабжения Политика, 21:53
Фанаты Аргентины и Мексики подрались на ЧМ из-за кричалок про Месси Спорт, 21:52
Кличко призвал жителей Киева по возможности переехать в частные дома Политика, 21:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине восстановили около 50% энергоснабжения

«Укрэнерго»: в стране восстановили около 50% энергоснабжения
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

К вечеру 24 ноября на Украине восстановили около 50% электроснабжения, работает значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, также постепенно восстанавливают прежние мощности атомные электростанции, сообщает «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

Компания отмечает, что АЭС обеспечивали около половины производства электроэнергии страны, однако из-за вынужденной остановки они возвращаются к прежнему рабочему режиму постепенно.

В первую очередь восстанавливается энергоснабжение объектов критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения и больницы. Бытовых потребителей также постепенно подключают к системам питания. Точных сроков полного восстановления энергоснабжения пока назвать нельзя, отмечают в «Укрэнерго», поскольку после ударов накануне произошла системная авария.

«Были поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключение осуществляют диспетчеры. Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе — все еще 50%», — говорится в сообщении.

В компании призвали отнестись с пониманием к тому, что графики плановых и аварийных отключений продолжат действовать, поскольку они необходимы для сохранения объединенной энергосистемы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что без света остаются около 60% потребителей в столице, передает «Страна». Он также рассказал, что власти рассматривают возможность вывоза в пригород части людей, однако это «назвать эвакуацией нельзя». Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в Киеве будут давать свет на два-три часа до увеличения объема производимой электроэнергии на АЭС и ТЭС, пишет УНИАН.

Читайте на РБК Pro
Сто крупных производителей и ретейлеров рассказали о главных угрозах-2023 Бокал бордо и волейбол на батуте: как Роджер Федерер остается в форме На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022 Представьте, что перед вами зайчики: 5 мифов о публичных выступлениях

23 ноября Минэнерго Украины сообщило об отключении электроэнергии у большинства жителей страны после ракетных ударов. В министерстве предупредили, что проблемы с подачей электроэнергии могут вызвать перебои в тепло- и водоснабжении. Кличко говорил, что в Киеве зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.

В связи с проблемами в энергетической инфраструктуре президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании 4 тыс. «пунктов несокрушимости» — защищенных мест, где будут электричество, интернет, тепло и еда вне зависимости от того, будет ли в городе электричество. «Пункты несокрушимости» будут открываться в случае новых ракетных обстрелов по стране.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия наносит с 10 октября. Этому предшествовал взрыв на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет Киев. В Кремле указали, что цели ракет — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Теги
энергоснабжение восстановление «Укрэнерго»
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кличко призвал жителей Киева по возможности переехать в частные дома
Политика
Первый блок Хмельницкой АЭС подключили к энергосети Украины после ударов
Политика
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter