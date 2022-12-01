По всей Украине объявили воздушную тревогу

Фото: Ed Ram / Getty Images

На всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги, свидетельствует карта воздушных тревог.

Воздушные тревоги в украинских регионах объявляют регулярно с начала октября. Тогда Россия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. В Кремле уточняли, что удары наносятся по тем объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Из-за повреждения инфраструктуры по всей стране возникли проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением. В конце ноября в компании «Укрэнерго» заявили, что после атак в стране не осталось неповрежденных электростанций.

О масштабной атаке последний раз российское Минобороны отчитывалось 23 ноября. После него электричество пропало в нескольких областях Украины, а также в Молдавии и непризнанном Приднестровье. На трех украинских атомных электростанциях — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской — автоматически отключились энергоблоки.

Еврокомиссия призывала страны ЕС срочно передать Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. В НАТО также пообещали помочь Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры. В конце ноября Киев в тестовом режиме начал импорт электроэнергии из Европы.

29 ноября впервые с последних массированных ударов на Украине перешли на плановые отключения электроэнергии вместо аварийных.