Зеленский подверг критике Кличко после отключений света

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Дуда назвал количество упавших в Польше ракет Политика, 00:24
Путин призвал «Ростех» использовать опыт по противодействию оружию Запада Политика, 00:17
Кран потек: приведет ли обвал цен на нефть к «тощим годам» в России Pro, 00:08
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 00:07
Присяжные признали виновными фигурантов дела о покушении на Авраама Руссо Общество, 00:04
Сможет ли Месси ответить Роналду. Главные интриги дня ЧМ Спорт, 00:01
Сборная Англии не смогла обыграть США и досрочно выйти в плей-офф ЧМ-2022 Спорт, 25 ноя, 23:59
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Под Киевом стали возводить фортификационные укрепления Политика, 25 ноя, 23:47
Финляндия вернет России более 800 арестованных из-за санкций вагонов Бизнес, 25 ноя, 23:40
Зеленский подверг критике Кличко после отключений света Политика, 25 ноя, 23:32
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 25 ноя, 23:28
Bloomberg узнал о переносе обсуждения потолка цен в ЕС из-за Польши Политика, 25 ноя, 22:57
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 25 ноя, 22:54
В МИДе заявили, что не собираются признавать Украину страной-террористом Политика, 25 ноя, 22:31
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский подверг критике Кличко после отключений света

По словам украинского президента, он ждет от киевской мэрии «более качественной работы» из-за большого числа жалоб. Зеленский отметил, что не во всех городах удалось качественно проработать вопрос с «пунктами несокрушимости»

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении отметил недостаточно качественную работу мэрии Киева, которую возглавляет Виталий Кличко. Видеообращение президента Украины опубликовано в его телеграм-канале.

Президент посвятил свое обращении проблеме энергетики, которая стала ключевой в стране после последних массированных ракетных ударов.

«Также по всей стране развернуты пункты несокрушимости. Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве. Ожидаю от мэрии более качественной работы», — сказал Зеленский.

Всего, по его словам, в стране уже открыто более 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Это помещения (иногда в виде легких конструкций, иногда оборудованные в стационарных зданиях), в которых люди могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом.

Ранее в этот день Виталий Кличко сообщил, что в Киеве развернуто работу более 400 пунктов обогрева. «Эти пункты будут работать ежедневно. Большинство из них обустроены в школах и других учреждениях социальной сферы города», — написал Кличко.

«Если в вашем доме нет электроснабжения более суток, вы сможете прийти в пункт обогрева чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где поблизости находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки», — пояснил мэр Киева.

Читайте на РБК Pro
Почему «Сбермаркету» и Ozon не удается раскачать рынок b2b-маркетплейсов
Восемь психологических компетенций лидеров: как их развить в себе
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022
Три принципа, которые принесут посту компании миллионы просмотров

Он также рассказал, что власти работают над обеспечение каждого из этих пунктов доступом в интернет.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября, впервые такая атака произошла после взрыва на Крымском мосту. Москва считает, что подрыв организовал именно Киев.

Кремль указывал, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Украина может урегулировать ситуацию таким образом, чтобы «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.

Зеленский в конце ноября поручил создать «пункты несокрушимости» — защищенные места, где будут электричество, интернет, тепло и еда вне зависимости от того, будет ли в городе электричество. Они будут открываться в случае новых ракетных обстрелов по стране.

После ракетных ударов 23 ноября у большинства украинцев пропал свет. В Киеве 70% жителей оставались без электроэнергии даже утром 24 ноября. В столице электричество будут включать на два-три часа в сутки до тех пор, пока тепловые и атомные электростанции не увеличат объемы производства. В «Укрэнерго» уточнили, что дефицит в энергосистеме, по состоянию на вечер 25 ноября, составляет 30%.

Зеленский подверг критике Кличко после отключений света
Зеленский подверг критике Кличко после отключений света

Авторы
Теги
Персоны
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Виталий Кличко Киев энергоснабжение

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кличко призвал жителей Киева по возможности переехать в частные дома
Политика
Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве
Политика
В ДТЭК предупредили, что свет в Киеве будут давать на два-три часа в день
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter