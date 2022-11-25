Зеленский подверг критике Кличко после отключений света

По словам украинского президента, он ждет от киевской мэрии «более качественной работы» из-за большого числа жалоб. Зеленский отметил, что не во всех городах удалось качественно проработать вопрос с «пунктами несокрушимости»

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении отметил недостаточно качественную работу мэрии Киева, которую возглавляет Виталий Кличко. Видеообращение президента Украины опубликовано в его телеграм-канале.

Президент посвятил свое обращении проблеме энергетики, которая стала ключевой в стране после последних массированных ракетных ударов.

«Также по всей стране развернуты пункты несокрушимости. Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве. Ожидаю от мэрии более качественной работы», — сказал Зеленский.

Всего, по его словам, в стране уже открыто более 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Это помещения (иногда в виде легких конструкций, иногда оборудованные в стационарных зданиях), в которых люди могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом.

Ранее в этот день Виталий Кличко сообщил, что в Киеве развернуто работу более 400 пунктов обогрева. «Эти пункты будут работать ежедневно. Большинство из них обустроены в школах и других учреждениях социальной сферы города», — написал Кличко.

«Если в вашем доме нет электроснабжения более суток, вы сможете прийти в пункт обогрева чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где поблизости находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки», — пояснил мэр Киева.

Он также рассказал, что власти работают над обеспечение каждого из этих пунктов доступом в интернет.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября, впервые такая атака произошла после взрыва на Крымском мосту. Москва считает, что подрыв организовал именно Киев.

Кремль указывал, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Украина может урегулировать ситуацию таким образом, чтобы «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.

Зеленский в конце ноября поручил создать «пункты несокрушимости» — защищенные места, где будут электричество, интернет, тепло и еда вне зависимости от того, будет ли в городе электричество. Они будут открываться в случае новых ракетных обстрелов по стране.

После ракетных ударов 23 ноября у большинства украинцев пропал свет. В Киеве 70% жителей оставались без электроэнергии даже утром 24 ноября. В столице электричество будут включать на два-три часа в сутки до тех пор, пока тепловые и атомные электростанции не увеличат объемы производства. В «Укрэнерго» уточнили, что дефицит в энергосистеме, по состоянию на вечер 25 ноября, составляет 30%.