В «Укрэнерго» назвали, с какими странами обсуждают импорт электроэнергии

В «Укрэнерго» назвали страны, с которыми компания обсуждает импорт энергии на Украину

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» ведет переговоры соседними с Украиной странами об импорте электроэнергии, заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, на вебинаре Атлантического совета (The Atlantic Council). Трансляция шла на Youtube-канале организации.

«Это возможно для Румынии, Словакии и Венгрии. Да», — ответил он на вопрос о том, какие страны могут поставлять электроэнергию на Украину.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. Впервые это случилось после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы. Киев причастность ко взрыву отрицает.

Украинское Минэнерго 23 ноября сообщило, что после массированного ракетного удара в стране было отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций, а также все АЭС. Подавляющее большинство потребителей оказались обесточены, проблемы с электроснабжением рискуют вызвать перебои с тепло- и водоснабжением, указывали в министерстве. К утру 28 нобря «Укрэнерго» оценило дефицит мощности в энергосистеме страны в 27%, говорится в телеграм-канале компании.

Еврокомиссия призывала страны ЕС срочно передать Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. До этого комиссар по энергетике Кадри Симсон говорила в интервью УНИАН, что есть все необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию на Украину. Она напоминала, что украинскую энергосеть еще весной была синхронизировали с сетью континентальной Европы.

Накануне глава «Энергетической компании Украины» (ЭКУ, на 100% принадлежит государству) Виталий Бутенко сообщил, что она начала импортировать энергию из Европы в тестовом режиме. «Мы <...> планируем сделать еще один тест из Румынии (потому что предыдущие были из Словакии), для того чтобы убедиться, что технически на сегодняшний день импорт возможен», — говорил он. Тестовые поставки, по словам Бутенко, необходимы, чтобы убедиться в технической готовности энергосистемы страны к импорту.