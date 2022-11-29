Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
У Роналду «украли» гол. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 01:32
Reuters сообщил о закупке Индией 40% морского экспорта Urals в ноябре Политика, 01:19
В «Укрэнерго» назвали, с какими странами обсуждают импорт электроэнергии Политика, 01:16
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 01:07
Клишас напомнил о завершении мобилизации после данных о брони адвокатам Политика, 00:42
Белый дом счел успешными дискуссии Запада по потолку цен на нефть Политика, 00:33
Маск сообщил об угрозах удалить Twitter из AppStore Технологии и медиа, 00:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
9 потрясающих романов, написанных женщинами. Их точно стоит прочитать Life, 00:04
ЦИАН оценил спад спроса на новостройки у границ Украины и новых регионов Недвижимость, 00:04
В продуктовые магазины вернулись скидки и промоакции Бизнес, 00:00
Сборная Португалии обыграла Уругвай и вышла в плей-офф чемпионата мира Спорт, 28 ноя, 23:59
На Красной площади открыли ГУМ-каток Общество, 28 ноя, 23:59
Гладков опроверг срочную закупку аптечек для МВД и планы нападения ВСУ Политика, 28 ноя, 23:47
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 28 ноя, 23:33
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

В «Укрэнерго» назвали, с какими странами обсуждают импорт электроэнергии

В «Укрэнерго» назвали страны, с которыми компания обсуждает импорт энергии на Украину

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» ведет переговоры соседними с Украиной странами об импорте электроэнергии, заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, на вебинаре Атлантического совета (The Atlantic Council). Трансляция шла на Youtube-канале организации.

«Это возможно для Румынии, Словакии и Венгрии. Да», — ответил он на вопрос о том, какие страны могут поставлять электроэнергию на Украину.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. Впервые это случилось после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы. Киев причастность ко взрыву отрицает.

Украинское Минэнерго 23 ноября сообщило, что после массированного ракетного удара в стране было отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций, а также все АЭС. Подавляющее большинство потребителей оказались обесточены, проблемы с электроснабжением рискуют вызвать перебои с тепло- и водоснабжением, указывали в министерстве. К утру 28 нобря «Укрэнерго» оценило дефицит мощности в энергосистеме страны в 27%, говорится в телеграм-канале компании.

Еврокомиссия призывала страны ЕС срочно передать Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. До этого комиссар по энергетике Кадри Симсон говорила в интервью УНИАН, что есть все необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию на Украину. Она напоминала, что украинскую энергосеть еще весной была синхронизировали с сетью континентальной Европы.

Накануне глава «Энергетической компании Украины» (ЭКУ, на 100% принадлежит государству) Виталий Бутенко сообщил, что она начала импортировать энергию из Европы в тестовом режиме. «Мы <...> планируем сделать еще один тест из Румынии (потому что предыдущие были из Словакии), для того чтобы убедиться, что технически на сегодняшний день импорт возможен», — говорил он. Тестовые поставки, по словам Бутенко, необходимы, чтобы убедиться в технической готовности энергосистемы страны к импорту.

Читайте на РБК Pro
От каких акций избавляются Сорос, Куперман и другие миллиардеры Вечный праздник в датской глубинке: каково работать в Lego — в 4 пунктах Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist Где в Европе россияне могут получить ВНЖ и затем открыть счет в банке
Теги
электричество импорт электроэнергии Украина Румыния Словакия Венгрия
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Украина в тестовом режиме начала импорт электроэнергии из Европы
Политика
На Украине восстановили около 50% энергоснабжения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter