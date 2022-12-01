Си Цзиньпин поговоркой о рыбе оценил пути решения конфликта на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 30 ноя, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 30 ноя, 16:00
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 11:41
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:40
Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций Политика, 11:31
Посольство России в Катаре ожидало провокаций против россиян на ЧМ Спорт, 11:31
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 11:30
ЦИАН назвал мегаполисы с наибольшими темпами роста предложения новостроек Недвижимость, 11:18
Губернатор назвал песни «потомков рабов» причиной депрессии у россиян Политика, 11:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как нейросети изменили шахматную теорию и подготовку людей к игре Экономика образования, 11:14
В «Росэнергоатоме» заявили о наводчиках ВСУ среди сотрудников ЗАЭС Политика, 11:12
Закон о банкротстве изменили. Какие права получили контролирующие лица Pro, 11:09
Цена газа в Европе выросла на 12% и превысила $1800 за 1 тыс. куб. м Инвестиции, 11:08
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 11:07
Российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ Спорт, 11:01
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 10:56
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Си Цзиньпин поговоркой о рыбе оценил пути решения конфликта на Украине

Си Цзиньпин заявил, что Евразия заинтересована в политическом решении ситуации на Украине
«Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — сказал китайский лидер главе Евросовета. Он призвал не допустить эскалации конфликта и роста побочных эффектов из-за него
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)

Политическое решение конфликта на Украине больше всего отвечает интересам всех европейских и азиатских стран, заявил глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Он подчеркнул, что Китай по этому вопросу занимает принципиальную позицию, а в стране распространена старая поговорка «Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду».

Эта идиома заимствована из басни Инь Шао, ее смысл — в негативных последствиях от бедствий. В басне говорилось, что для тушения пожара вода бралась из находящегося поблизости пруда, из-за чего рыба в нем погибла.

Си Цзиньпин призвал избегать эскалации кризиса, настаивать на установлении мира и содействовать переговорам. Следует контролировать побочные эффекты от кризиса и проявить бдительность к возникающим рискам. Глава КНР отметил: Пекин поддерживает, что Евросоюз увеличивает свое посредничество, возглавляя создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Китай всегда стоял на стороне мира и по-своему будет продолжать играть конструктивную роль, подчеркнул он.

У Китая и Евросоюза нет принципиальных стратегических разногласий и конфликтов, Пекин не стремится к гегемонии, заверил Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что европейские страны преодолеют «идеологическую конфронтацию» и будут противостоять всем формам «новой холодной войны».

Читайте на РБК Pro
Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют
Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Как переехавшие россияне разгоняют экономики стран-соседей

В середине ноября Си Цзиньпин вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном выступил за прекращение огня на Украине и возобновление диалога. Макрон попросил его «объединить усилия» и вернуть российского президента Владимира Путина за стол переговоров по Украине.

Президент Франции позднее заявил, что Китай может оказывать давление на Россию и способен напомнить ей о недопустимости перехода черты по ядерному оружию. В частности, указал он, лидер КНР мог напомнить об этом Путину. «Это напоминание чрезвычайно полезно», — подчеркнул Макрон.

Мишель посетил Китай впервые за четыре года, его поездка направлена на поддержание связей с Пекином, несмотря на растущую напряженность в отношениях Китая с западными странами, рассказывали источники Financial Times.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. В Кремле указывают, что предварительных условий для диалога не выдвигают, но переговоры невозможны из-за позиции Киева, который их «абсолютно отрицает». «Подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия», — говорил президент России Владимир Путин. «Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков.

Киев отказывается от диалога, указывая, что российские власти настроены на перемирие и «передышку» перед новым наступлением. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Главком ВСУ Валерий Залужный заверил, что войска не примут каких-либо компромиссов и переговоров до вывода войск России.

Си Цзиньпин поговоркой о рыбе оценил пути решения конфликта на Украине
Си Цзиньпин поговоркой о рыбе оценил пути решения конфликта на Украине

 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Украина Евросоюз Си Цзиньпин Шарль Мишель Евросовет
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Насколько протесты в Китае угрожают власти Си и Компартии
Политика
МИД Китая заявил о непризнании однополярной гегемонии
Политика
FT узнала об отъезде Джека Ма из Китая на фоне «суровых мер»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter