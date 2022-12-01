Си Цзиньпин поговоркой о рыбе оценил пути решения конфликта на Украине

«Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — сказал китайский лидер главе Евросовета. Он призвал не допустить эскалации конфликта и роста побочных эффектов из-за него

Си Цзиньпин (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)

Политическое решение конфликта на Украине больше всего отвечает интересам всех европейских и азиатских стран, заявил глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Он подчеркнул, что Китай по этому вопросу занимает принципиальную позицию, а в стране распространена старая поговорка «Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду».

Эта идиома заимствована из басни Инь Шао, ее смысл — в негативных последствиях от бедствий. В басне говорилось, что для тушения пожара вода бралась из находящегося поблизости пруда, из-за чего рыба в нем погибла.

Си Цзиньпин призвал избегать эскалации кризиса, настаивать на установлении мира и содействовать переговорам. Следует контролировать побочные эффекты от кризиса и проявить бдительность к возникающим рискам. Глава КНР отметил: Пекин поддерживает, что Евросоюз увеличивает свое посредничество, возглавляя создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Китай всегда стоял на стороне мира и по-своему будет продолжать играть конструктивную роль, подчеркнул он.

У Китая и Евросоюза нет принципиальных стратегических разногласий и конфликтов, Пекин не стремится к гегемонии, заверил Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что европейские страны преодолеют «идеологическую конфронтацию» и будут противостоять всем формам «новой холодной войны».

В середине ноября Си Цзиньпин вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном выступил за прекращение огня на Украине и возобновление диалога. Макрон попросил его «объединить усилия» и вернуть российского президента Владимира Путина за стол переговоров по Украине.

Президент Франции позднее заявил, что Китай может оказывать давление на Россию и способен напомнить ей о недопустимости перехода черты по ядерному оружию. В частности, указал он, лидер КНР мог напомнить об этом Путину. «Это напоминание чрезвычайно полезно», — подчеркнул Макрон.

Мишель посетил Китай впервые за четыре года, его поездка направлена на поддержание связей с Пекином, несмотря на растущую напряженность в отношениях Китая с западными странами, рассказывали источники Financial Times.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. В Кремле указывают, что предварительных условий для диалога не выдвигают, но переговоры невозможны из-за позиции Киева, который их «абсолютно отрицает». «Подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия», — говорил президент России Владимир Путин. «Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков.

Киев отказывается от диалога, указывая, что российские власти настроены на перемирие и «передышку» перед новым наступлением. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Главком ВСУ Валерий Залужный заверил, что войска не примут каких-либо компромиссов и переговоров до вывода войск России.