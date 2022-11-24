FT узнала, что глава Евросовета впервые за четыре года посетит Китай

Шарль Мишель (Фото: Yves Herman / Getty Images)

Глава Европейского совета Шарль Мишель в начале декабря посетит Пекин и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника.

По данным издания, Мишель приедет в столицу Китая 1 декабря. Помимо Си Цзиньпина, глава Евросовета встретится с другими высокопоставленными китайскими чиновниками. Источники FT отметили, что поездка Мишеля направлена на поддержание связей с Пекином, несмотря на растущую напряженность в отношениях Китая с западными странами.

Ранее, на саммите «Большой двадцатки» (G20), который проходил на Бали 15–16 ноября, глава Евросовета говорил, что ЕС нужно взаимодействовать с КНР, но необходимо «сбалансировать» отношения, чтобы не стать слишком зависимыми от этой страны в таких сферах, как инновационные технологии. По словам Мишеля, Европа должна избежать «тех же ошибок», что она сделала с Россией, слишком полагаясь на ее ископаемое топливо.

В начале ноября Китай посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Это была первая личная встреча Шольца с руководством КНР после его вступления в должность канцлера. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Германия как крупные влиятельные страны должны больше работать вместе во «времена изменений и потрясений» ради мира во всем мире, а Шольц положительно оценил тот факт, что лидеры двух стран провели личную встречу на фоне военных действий на Украине, которые создали проблемы для «основанного на правилах мирового порядка».

Накануне саммита G20 Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры двух стран выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Си Цзиньпин заверил, что Пекин будет продолжать пытаться деэскалировать конфликт, а Макрон попросил вернуть российского президента Владимира Путина за стол переговоров по Украине.