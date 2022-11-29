Премьер Британии заявил о конце «золотой эры» и системном вызове Китая

Вызов со стороны Китая обостряется по мере его движения к большему авторитаризму, идея о политических реформах через торговлю оказалась наивной, сказал Сунак. MI5 ранее обвинила Пекин в манипуляции общественным мнением в Британии

Фото: Guang Niu / Getty Images

Нужен новый подход Великобритании к Китаю, королевство будет противостоять оппонентам «не высокопарной риторикой, а твердым прагматизмом», заявил британский премьер Риши Сунак, передает Reuters.

«Давайте проясним: так называемая «золотая эра» закончилась вместе с наивной идеей о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам», — сказал глава британского правительства.

Он указал, что Китай «сознательно конкурирует за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти», его политика сейчас является «системным вызовом нашим ценностям и интересам, вызовом, который становится все более острым по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму».

При этом Лондон не может игнорировать вес Пекина в мировых делах, отметил Сунак, добавив, что это также понимают и в США, Японии, Австралии, Канаде, других странах.

Сунак заявил о необходимости придерживаться того же долгосрочного подхода, как это делают ее конкуренты — Россия и Китай. Он подчеркнул: «Мы не можем зависеть ни от аргументов Холодной войны, ни от подходов, ни от простой сентиментальности по поводу прошлого», — объяснил он.

Премьер Британии также пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и даже увеличить поддержку Киева в следующем году. «И мы окажем новую поддержку противовоздушной обороне», — добавил Сунак.

Материал дополняется.