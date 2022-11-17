Посол в Китае допустил визит Си Цзиньпина в Россию в 2023 году

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет Pro, 11:07
Глава «Роскосмоса» счел разговоры об уходе России с МКС преждевременными Технологии и медиа, 11:03
ЦИАН назвал подмосковные направления, где сильнее всего подорожали дома Недвижимость, 11:00
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 10:47
Гол и передача российского игрока помогли «Сент-Луису» победить «Чикаго» Спорт, 10:44
Каким будет курс рубля в декабре Pro, 10:38
«Все затаились»: аналитики оценили перспективы технологических акций США Инвестиции, 10:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Посол в Китае допустил визит Си Цзиньпина в Россию в 2023 году Политика, 10:37
Глава группы компаний QIWI — о роли финтеха и новых решениях для МСБ РБК +, 10:30
Рогов сообщил о переброске ВСУ военных и артиллерии в Запорожскую область Политика, 10:29
Киев сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней Политика, 10:28
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 10:24
Глава ОКР назвал смерть Горшкова невосполнимой потерей для спорта Спорт, 10:20
Президент Сальвадора заявил о решении покупать по одному биткоину в день Крипто, 10:19
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Посол в Китае допустил визит Си Цзиньпина в Россию в 2023 году

Посол в Китае Моргулов допустил приезд главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2023 году
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Global Look Press)

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году, сообщил журналистам российский посол в Пекине Игорь Моргулов, передает «РИА Новости».

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — сказал посол. По итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей 2023 года будет избрано руководство КНР на следующие пять лет.

С момента своего избрания главой КНР в 2013 году Си Цзиньпин несколько раз бывал в России. В 2015-м в Москве он принял участие в торжествах, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В 2018 году председатель КНР приехал на Восточный экономический форум во Владивостоке. Последний раз Си Цзиньпин был в России в 2019-м, когда посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин тоже не раз бывал в Китае. В феврале он посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином.

В сентябре два лидера встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Кроме того, они «регулярно обмениваются посланиями, общаются по телефону и видеосвязи», отметил Моргулов.

Теги
Персоны
Си Цзиньпин Китай Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Китай выступил против исключения России из G20
Политика
Си Цзиньпин на G20 призвал отказаться от идеологического размежевания
Политика
Си Цзиньпин и Макрон на G20 призвали возобновить переговоры по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter