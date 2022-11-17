Посол в Китае Моргулов допустил приезд главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2023 году

Посол в Китае допустил визит Си Цзиньпина в Россию в 2023 году

Си Цзиньпин (Фото: Global Look Press)

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году, сообщил журналистам российский посол в Пекине Игорь Моргулов, передает «РИА Новости».

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — сказал посол. По итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей 2023 года будет избрано руководство КНР на следующие пять лет.

С момента своего избрания главой КНР в 2013 году Си Цзиньпин несколько раз бывал в России. В 2015-м в Москве он принял участие в торжествах, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В 2018 году председатель КНР приехал на Восточный экономический форум во Владивостоке. Последний раз Си Цзиньпин был в России в 2019-м, когда посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин тоже не раз бывал в Китае. В феврале он посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином.

В сентябре два лидера встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Кроме того, они «регулярно обмениваются посланиями, общаются по телефону и видеосвязи», отметил Моргулов.