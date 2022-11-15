Си Цзиньпин и Макрон на G20 призвали возобновить переговоры по Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Три очка Тарасенко и Бучневича помогли команде победить «Колорадо» Спорт, 08:51
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 08:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:50
Российский защитник одержал победу в своем 500-ом матче в НХЛ Спорт, 08:45
Посол Антонов заявил об охоте США на россиян в третьих странах Политика, 08:39
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 08:28
Си Цзиньпин на G20 призвал отказаться от идеологического размежевания Политика, 08:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Укрэнерго» сообщило об уничтожении энергообъекта, питающего две области Политика, 08:24
РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове в ЛНР Политика, 08:07
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 08:03
Си Цзиньпин и Макрон на G20 призвали возобновить переговоры по Украине Политика, 08:03
Сбербанк с партнерами переделают подорожавший проект моста через Лену Бизнес, 08:00
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:19
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Си Цзиньпин и Макрон на G20 призвали возобновить переговоры по Украине

Лидеры Китая и Франции Си Цзиньпин и Макрон призвали возобновить переговоры по Украине
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Свои заявления они сделали во время переговоров перед началом саммита G20 на Бали в Индонезии.

По словам Си Цзиньпина, позиция Китая по украинскому кризису ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров, передает Xinhua. Международное сообщество должно создать для этого условия, а Пекин будет продолжать играть по-своему конструктивную роль, добавил китайский лидер.

Video

Макрон, в свою очередь, попросил Си Цзиньпина вернуть российского президента Владимира Путина за стол переговоров по Украине, пишет Le Monde. «Необходимо объединить наши силы, чтобы ответить одновременно на основные международные проблемы, вы упомянули проблему климата, но также и на международные кризисы, такие как боевые действия между Россией и Украиной», — предложил французский лидер.

С начала военной операции России на Украине Китай занял нейтральную позицию, выступал за территориальную целостность Украины, но не вводил санкции против России. В сентябре китайский МИД заявил, что стороны должны возобновить переговоры без предварительных условий. Он счел, что обеим сторонам следует обсудить опции в качестве одного из условий для прекращения конфликта.

Макрон, в свою очередь, неоднократно созванивался с Путиным с начала боевых действий и призывал прекратить огонь. AFP со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Елисейского дворца сообщило, что президент Франции собирается позвонить российскому коллеге после G20. Также собеседник агентства заявлял, что Макрон намерен сказать Си Цзиньпину, что в интересах Китая «надавить на Россию, чтобы она вернулась к переговорам и соблюдению международного права».

Читайте на РБК Pro
Топ-5 самых привлекательных юрисдикций для открытия бизнеса в 2023 году
Насколько реален мировой продовольственный кризис
«Не идите на людей с кулаками»: как перестать предполагать худшее
Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии

Российские власти регулярно сообщают о готовности к переговорам с Киевом, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в качестве условий для переговоров называл «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Теги
Си Цзиньпин Китай Эмманюэль Макрон Франция Украина переговоры G20 саммит G20
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Зеленский на G20 отверг новые минские соглашения с Россией
Политика
Песков объяснил, почему Путин не поехал на G20
Политика
В ООН сообщили о желании Гутерриша встретиться с Лавровым на G20
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter