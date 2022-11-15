Си Цзиньпин и Макрон на G20 призвали возобновить переговоры по Украине

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Свои заявления они сделали во время переговоров перед началом саммита G20 на Бали в Индонезии.

По словам Си Цзиньпина, позиция Китая по украинскому кризису ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров, передает Xinhua. Международное сообщество должно создать для этого условия, а Пекин будет продолжать играть по-своему конструктивную роль, добавил китайский лидер.

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Макрон, в свою очередь, попросил Си Цзиньпина вернуть российского президента Владимира Путина за стол переговоров по Украине, пишет Le Monde. «Необходимо объединить наши силы, чтобы ответить одновременно на основные международные проблемы, вы упомянули проблему климата, но также и на международные кризисы, такие как боевые действия между Россией и Украиной», — предложил французский лидер.

С начала военной операции России на Украине Китай занял нейтральную позицию, выступал за территориальную целостность Украины, но не вводил санкции против России. В сентябре китайский МИД заявил, что стороны должны возобновить переговоры без предварительных условий. Он счел, что обеим сторонам следует обсудить опции в качестве одного из условий для прекращения конфликта.

Макрон, в свою очередь, неоднократно созванивался с Путиным с начала боевых действий и призывал прекратить огонь. AFP со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Елисейского дворца сообщило, что президент Франции собирается позвонить российскому коллеге после G20. Также собеседник агентства заявлял, что Макрон намерен сказать Си Цзиньпину, что в интересах Китая «надавить на Россию, чтобы она вернулась к переговорам и соблюдению международного права».

Российские власти регулярно сообщают о готовности к переговорам с Киевом, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в качестве условий для переговоров называл «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».