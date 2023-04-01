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СБУ предъявила подозрение наместнику Киево-Печерской лавры

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил о предъявленном подозрении от СБУ
Митрополита обвинили в разжигании религиозной вражды и работе с Россией. 2 апреля в его доме пройдут обыски

СБУ предъявила подозрение наместнику Киево-Печерской лавры
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Наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу (Петру Лебедю) предъявили подозрение в разжигании розни на почве религии. Об этом сообщил сам священнослужитель, видеозапись его обращения появилась в телеграм-канале издания Страна.ua.

«Братья и сестры, сегодня в 7:30 мне вручили подозрение <...> Завтра в моем доме будут обыски», — сказал он.

Митрополит подчеркнул, что не будет препятствовать правоохранителям. По его словам, власти обвинили его в разжигании розни на почве религии и работе «с Россией».

На втором видео, которое опубликовал телеграм-канал, видно, как наместник подписывает документ. При этом за его спиной стоят люди в черной одежде и масках.

Уголовное дело в отношении митрополита о разжигании религиозной вражды завели в январе 2023 года. Производство открыли по факту его высказываний, «направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ (МП) и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений», — писало украинское агентство УНИАН.

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Павел, как утверждало агентство, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского, назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на Церковь».

В мае 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» Кроме нее на Украине с 2018 года действует автокефальная церковь — Православная церковь Украины (ПЦУ). Она возникла в результате слияния двух неканонических церковных структур — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Русская православная церковь (РПЦ) и УПЦ не признают ПЦУ.

Осенью Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд обысков в епархиях УПЦ. С обыском пришли к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии, которого обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позднее обыски прошли в Александрийской, Светлогорской, Черновицко-Буковинской и других епархиях.

В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии при обысках обнаружили «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, утверждали в СБУ. Кремль назвал действия украинских властей «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия».

Подозрения митрополиту Павлу предъявили на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Государство решило расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ, так как нашло нарушения в использовании вверенного церкви имущества. УПЦ назвала это решение «беззаконием» и подала иск в суд. Минкульт Украины назвал одним из условий, при котором монахи могут остаться в лавре, их переход из УПЦ в ПЦУ. Также в ведомстве подчеркнули, что иск не является основанием для пребывания духовенства в лавре. Митрополит Павел исключал выселение монахов из обители до окончания разбирательства.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Киево-Печерская лавра подозрения СБУ Украина
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