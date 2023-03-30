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Киев заявил об обязанности монахов УПЦ покинуть лавру, несмотря на иск

Минкульт Украины: служители УПЦ должны покинуть Киево-Печерскую лавру, несмотря на иск

Служители Украинской православной церкви (УПЦ) должны покинуть Киево-Печерскую лавру, несмотря на подачу иска к дирекции учреждения, так как он не является основанием для их пребывания там. Об этом агентству «Укринформ» заявила директор департамента Минкультуры Украины Марианна Томин.

«Представители УПЦ обратились в Хозяйственный суд, но это не отменяет того, что у них нет никаких правовых оснований оставаться в лавре. Есть юридический рычаг влияния — обеспечение иска», — сказала она. «Если бы суд именно сейчас обеспечил иск, тогда было бы остановлено решение о выезде представителей УПЦ из лавры. Но это не сделано. Так что конкретно в этот период, пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях лавры». — продолжила Томин.

УПЦ ранее относилась к Московскому патриархату, но в мае прошлого года объявила о своей независимости. Также существует автокефальная Православная церковь Украины, которая появилась в 2018 году. УПЦ и РПЦ не признают ПЦУ.

29 марта было крайним сроком, в который священнослужители УПЦ должны были выселиться из лавры, эту дату установила дирекция заповедника. Государство решило расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ, так как нашло нарушения в использовании вверенного церкви имущества.

УПЦ назвала это решение «беззаконием». Представители церкви 20 марта пытались добиться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы донести до него свою позицию, но безуспешно. Минкульт Украины назвал одним из условий, при котором монахи могут остаться в лавре, их переход из УПЦ в ПЦУ.

Три дня спустя УПЦ подала иск в суд, чтобы оспорить требование о выселении священнослужителей. По состоянию на 29 марта три судьи взяли самоотвод, говорил наместник лавры митрополит Павел (Петр Лебедь). По его словам, «это свидетельствует о том, что существует давление <...> на право защитить себя, на право закона». Митрополит исключил выселение монахов из обители до окончания судебного разбирательства.

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28 марта на Священном Синоде ПЦУ была подтверждена просьба церкви передать ей помещения Киево-Печерской лавры после выселения оттуда монахов УПЦ.

Теги
Украина Минкультуры Украины Иск УПЦ Киево-Печерская лавра
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