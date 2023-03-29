УПЦ исключила выселение из Киево-Печерской лавры до решения суда

Митрополит Павел заявил об отказе УПЦ выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда

Украинская православная церковь ранее обратилась в суд, чтобы оспорить решение о выселении из Киево-Печерской лавры. 29 марта – крайний срок, который на это дала дирекция одноименного заповедника

Киево-Печерская лавра, Киев (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Духовенство Украинской православной церкви (УПЦ), объявившей в прошлом году о своей независимости от Московского патриархата, не покинет Киево-Печерскую лавру до окончания судебных разбирательств, заявил «Украинской правде» наместник лавры и епископ УПЦ, митрополит Павел (Петр Лебедь).

«Закон на нашей стороне. Мы останемся в лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени», — сказал он.

УПЦ ранее обратилась в суд, чтобы оспорить требование покинуть Киево-Печерскую лавру, говорил митрополит Павел. По его словам, он отклонил предложение, чтобы лавру покинули он, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и семинария. «Мы не нуждаемся в таких «компромиссах», — сообщил священнослужитель.

Дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовала от духовенства, в том числе монахов УПЦ, покинуть помещения обители до 29 марта в связи с односторонним расторжением договора о бессрочной аренде. В УПЦ такое решение считают незаконным.

В конце 2022 года митрополит Павел сообщал, что руководство заповедника отказалось продлевать аренду двух главных храмов Верхней лавры — Успенского собора и Трапезной церкви.

На храмы претендует появившаяся в 2018 году и получившая автокефалию от Константинопольского патриархата Православная церковь Украины (ПЦУ). РПЦ и УПЦ считают ее раскольнической. 7 января предстоятель ПЦУ Епифаний впервые провел рождественское богослужение в главном храме обители — Успенском соборе.