СБУ после обысков обвинила митрополита в «поддержке Кремля»

СБУ после обысков обвинила митрополита Ионафана в «поддержке Кремля и разжигании розни»

СБУ обвинила митрополита епархии УПЦ в Винницкой области в поддержке Кремля и «распространении пропаганды». Митрополит назвал действия силовиков провокацией с целью захвата Тульчинского собора

Митрополит Ионафан (Фото: tulchin-eparchia.org.ua)

Служба безопасности Украины провела обыски у управляющего одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Винницкой области, говорится в сообщении на сайте ведомства. СБУ считает, что священнослужитель «поддерживал политику Кремля и одобрял действия России».

Как сообщали накануне украинские издания «Страна» и Liga.net, обыск СБУ провела у винницкого митрополита Ионафана, правящего архиерея Тульчинской епархии УПЦ МП (в миру — Анатолий Елецких). По данным «Украинской правды», митрополит проходит по делу свидетелем.

«Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника», — сообщила СБУ.

При обысках у митрополита нашли «пропагандистские материалы». Также у него изъяли и направили на экспертизу компьютерную и мобильную технику и другие «вещественные доказательства», указывает спецслужба.

Сейчас решается вопрос о том, будет ли предъявлено митрополиту подозрение: СБУ расследует уголовное дело по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Максимальная санкция по этой статье — до восьми лет лишения свободы.

В телеграм-канале СБУ также были опубликованы листовки и документы, найденные при обысках. Среди них — листовки с надписями «Донбасс — Россия» и брошюра «Молитва за президента России», портрет патриарха Кирилла, банковские карты Сбербанка и др.

На сайте епархии опубликовано заявление митрополита, в котором говорится, что он «решительно опровергает неправдивые сообщения в СМИ» о результатах обысков СБУ по месту его фактического проживания и в Тульчинском епархиальном управлении. «Заявляю, что «улики», якобы найденные в данных помещениях, никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют», — говорится в сообщении митрополита.

Эти действия направлены против Украинской православной церкви в целом, их цель — посеять «смуту» среди духовенства епархии и верующих, чтобы впоследствии «захватить» Тульчинский Христо-Рождественский кафедральный собор «в пользу «привилегированной» религиозной организации», считает митрополит Ионафан.

Собеседник РБК в Московской патриархии сообщил РБК, что в РПЦ «обеспокоены продолжающимся давлением на верующих на Украине и массовыми нарушениями религиозной свободы в этой стране, на которые, к сожалению, западные правозащитные организации дружно закрывают глаза».

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это Украинская православная церковь Московского патриархата и (УПЦ МП) и Православная церковь Украины (ПЦУ).

ПЦУ образовалась в 2018 году как результат слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, томос об автокефалии в 2019 году подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. После этого часть церковных приходов перешла в ПЦУ.

Украинская православная церковь входит в состав РПЦ в качестве самоуправляемой церковной организации с правами широкой автономии, возглавляет ее митрополит Онуфрий.

27 сентября участники собора Украинской православной церкви объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Они осудили военные действия на Украине как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» и выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла.

При этом председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Климент уточнил, что о разрыве отношений с РПЦ речи не идет — статус независимой и самоуправляемой церковь имеет уже почти 30 лет.

25 мая ПЦУ призвала УПЦ к диалогу, отделению от «неканонической власти российского патриарха» и объединению «в развитии поместной УПЦ». УПЦ в сентябрьском заявлении предложила ПЦУ возобновить диалог при условии, что последняя прекратит «захват храмов и принудительные переводы приходов».