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Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому фразой «бойтесь»

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому из-за выселения монахов
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Наместник Киево-Печерской лавры, епископ УПЦ, митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с выселением монахов из обители. Видеозапись опубликовал канал Страна.UA. 

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!», — сказал митрополит.

Он отметил, что решением Зеленского «выброшены на улицу» 220 человек, президент Украины не встретился для решения вопроса с митрополитом Киевским Онуфрием и решил «не останавливать» министра культуры Александра Ткаченко, которого митрополит назвал «одержимым бешенством».

«Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» — резюмировал наместник Киево-Печерской лавры.

Материал дополняется.

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Владимир Зеленский Украина Киево-Печерская лавра

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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