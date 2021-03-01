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Спецдокладчики ООН обвинили Россию в отравлении Навального

Спецдокладчики ООН призвали в срочном порядке провести международное расследование по факту отравления Навального. В российском МИДе надеются, что это заявление подтолкнет Германию опубликовать данные о лечении оппозиционера
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: ТАСС)

Эксперты ООН по правам человека обвинили российские власти в попытке покушения на оппозиционера Алексея Навального, передает Reuters.

Документ подготовили спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Аньес Калламар и спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан. По их словам, попытка покушения на оппозиционера была одним из нападений на критиков власти в стране и за рубежом, а ее целью было послать «зловещее предупреждение» любому, кто критикует и выступает против российского правительства, пишет агентство.

«Мы пришли к выводу, что Россия несет ответственность за попытку отравления Навального. Учитывая неадекватную реакцию российских властей, применение запрещенного химического оружия и очевидную череду попыток целенаправленных убийств, мы считаем, что нужно в срочном порядке провести международное расследование, чтобы установить факты и выяснить все обстоятельства отравления Навального», — заявили эксперты ООН.

Россия надеется, что призыв спецдокладчиков ООН побудит Германию обнародовать доказательства отравления Навального, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Наши желания найти истину в этом деле совпадают. На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием», — сказала она (цитата по ТАСС).

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Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Оппозиционер впал в кому, его доставили в местную больницу. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ.

Через два дня Навального доставили на лечение в Берлин, в клинику «Шарите». Позже военные специалисты в Германии, а также эксперты лабораторий из Франции и Швеции заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок», сообщило правительство ФРГ. Российские власти причастность к отравлению Навального неоднократно опровергали. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что перед вылетом в Германию у Навального взяли комплекс анализов, однако никаких отравляющих веществ в его организме обнаружено не было.

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В середине декабря издания The Insider, Bellingcat и CNN выпустили совместное расследование, в котором говорится, что к отравлению Навального причастны сотрудники ФСБ. Президент России Владимир Путин, комментируя это расследование, назвал его «легализацией материалов американских спецслужб» и «трюком политической борьбы».

Генпрокуратура России запросила у Германии результаты анализов Навального и данные о его лечении в сентябре 2020 года. Спустя более чем полгода, в январе, ФРГ сообщила, что передала информацию, однако в российском МИДе заявили, что по сути ответы Германии ничего в себе не содержали. В Генпрокуратуре, в свою очередь, отметили, что Германия «подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением».

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После лечения и прохождения реабилитации в Германии Навальный 17 января вернулся в Россию. После возвращения суд сменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ходатайство об этом подала ФСИН, которая заявила, что Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, не отмечаясь в уголовно-исполнительной инспекции. Оппозиционер проведет в колонии два года шесть месяцев и две недели.

Помимо этого, суд оштрафовал Навального по другому делу — о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Причиной стал комментарий оппозиционера к ролику в поддержку поправок в Конституцию, в котором помимо ветерана снялись актер Василий Лановой, дизайнер Артемий Лебедев и сыровар Олег Сирота.

Уголовные дела против себя Навальный называл политически мотивированными. По его мнению, он нанес российским властям «смертельную обиду тем, что выжил», а цель его преследования — «запугать огромное количество людей».

Автор
Виктория Полякова
Алексей Навальный ООН Мария Захарова
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