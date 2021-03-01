Спецдокладчики ООН обвинили Россию в отравлении Навального

Спецдокладчики ООН призвали в срочном порядке провести международное расследование по факту отравления Навального. В российском МИДе надеются, что это заявление подтолкнет Германию опубликовать данные о лечении оппозиционера

Алексей Навальный (Фото: ТАСС)

Эксперты ООН по правам человека обвинили российские власти в попытке покушения на оппозиционера Алексея Навального, передает Reuters.

Документ подготовили спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Аньес Калламар и спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан. По их словам, попытка покушения на оппозиционера была одним из нападений на критиков власти в стране и за рубежом, а ее целью было послать «зловещее предупреждение» любому, кто критикует и выступает против российского правительства, пишет агентство.

«Мы пришли к выводу, что Россия несет ответственность за попытку отравления Навального. Учитывая неадекватную реакцию российских властей, применение запрещенного химического оружия и очевидную череду попыток целенаправленных убийств, мы считаем, что нужно в срочном порядке провести международное расследование, чтобы установить факты и выяснить все обстоятельства отравления Навального», — заявили эксперты ООН.

Россия надеется, что призыв спецдокладчиков ООН побудит Германию обнародовать доказательства отравления Навального, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Наши желания найти истину в этом деле совпадают. На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием», — сказала она (цитата по ТАСС).