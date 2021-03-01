Постпреды ЕС согласовали санкции против России из-за дела Навального

Постоянные представители стран ЕС согласовали введение персональных санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального. Об этом со ссылкой на источники в делегациях сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Ограничительные меры будут введены в рамках санкционного режима по нарушению прав человека.

О том, что главы МИД 27 стран Евросоюза решили ввести новые санкции против россиян, которые, по мнению ЕС, являются ответственными за преследование Навального, стало известно 22 февраля. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель говорил, что это первый случай, когда ЕС прибегает к глобальному режиму санкций за нарушения прав человека. Список россиян, против которых будут введены санкции, пока неизвестен, он будет опубликован позднее на этой неделе в официальном журнале ЕС.

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