Мосгорсуд оставил в силе реальный срок для Навального

Приговор по делу «Ив Роше» должен быть отменен согласно позиции ЕСПЧ

Навальный не скрывался от контроля, а в течение второй половины года лечился в Берлине от последствий отравления и физически не мог ходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Испытательный срок по делу Ив Роше у Навального кончился 30 декабря 2020 года; суд вынес свое решение о замене формы наказания за пределами этого срока.

Суд и вообще власти России нарушили право Навального на конфиденциальное общение с защитниками, а значит — и на защиту, и на состязательность сторон.

Тюремное заключение создает угрозу для жизни и здоровья Навального, поскольку есть данные, что отравлен он был спецслужбами.

Защитники Навального потребовали освободить оппозиционера в рамках обеспечительных мер, которые Россию обязал принять Европейский суд по правам человека. Адвокат напомнила, что, по мнению ЕСПЧ, в свете отравления Навального и расследований СМИ о связи с ним ФСБ, его тюремное заключение в России создает прямую угрозу для его жизни и здоровья.

«Представим идеального человека, который не скрывался от контроля. У него условный срок и, допустим, его даже не отравили, а он попал в аварию. Дальше он пришел в себя, но врач назначил ему реабилитацию. Идеальный человек в этой ситуации берет бумагу и пишет в свою инспекцию: «Я был в коме. сейчас прохожу реабилитацию». Потом через какое-то время его выписывают. Он берет билет домой и едет в свою инспекцию. Я действовал абсолютно как этот идеальный человек. Что я мог сделать еще?», — заявил Навальный.

Прокурор Екатерина Фролова возразила, что Навальный еще до своей госпитализации нарушил режим регистрации семь раз, а до этого — порядка пятидесяти раз, и все это время инспекция закрывала глаза на его нарушения. После своей выписки из клиники Charite Навальный уведомил о себе инспекцию только через два месяца, а после этого, с 23 ноября и до возвращения в Россию, он снова не давал о себе знать, подчеркнула прокурор. Его времяпрепровождение в период лечения она описала так: «Прогулка с сыном по Берлину. Интервью известному блогеру [Юрию Дудю]. Пробежка по Берлину. Отдых у озера. Отдых с супругой в лесу. Аренда домика в курортном городе. Это похоже на времяпрепровождение тяжелобольного человека, который не в состоянии явиться на регистрацию?».

По ее мнению, Навальный «пытается доказать свое право на исключительность, право быть выше закона — например, являться в инспекцию когда ему удобно, а не в установленные дни». «Вопрос не в Навальном, а в принципе равенства всех перед законом», подытожила Фролова.

В своем последнем слове Навальный рассказал, что стал верующим человеком, и в его политической деятельности ему помогает заповедь «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Обратившись к судье и прокурору, он призвал их «не бояться этих людей, тех, кто добивается правды».

«Мне приходит много писем, многие из них кончаются фразой «Россия будет свободной!». Я согласен с этой фразой, но это не может являться целью само по себе. Я хочу, чтобы Россия была богатой, чтобы ее богатства распределялись справедливо. Чтобы она была с нормальным здравоохранением и образованием. Поэтому я предлагаю изменить этот лозунг так: Россия будет счастливой», — закончил он.