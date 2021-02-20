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Мосгорсуд оставил в силе реальный срок для Навального

Мосгорсуд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока на реальный, но сократил его на несколько месяцев. Срок Навального закончится летом 2023 года
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Но при этом изменил постановление, зачтя в срок наказания нахождение под домашним арестом с декабря 2013 по февраль 2014 года. Срок реального заключения для Навального сокращается на несколько месяцев. Такое решение вынес судья Дмитрий Балашов, передает корреспондент РБК.

Адвокаты Навального пояснили РБК, что срок составит 2 года 6 месяцев и 2 недели, он закончится в конце июля-начале августа 2023 года.

Заседание проходило в выездном режиме в Бабушкинском суде Москвы, поскольку позднее сегодня там же продолжится процесс в отношении Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

2 февраля Симоновский суд по требованию уголовно-исполнительной инспекции ФСИН заменил Навальному форму наказания с условного лишения свободы на колонию. Органы ФСИН ссылались на многочисленные случаи его неявки на регистрацию, в том числе в период, когда он лечился от последствий отравления в Берлине. При этом нарушения Навальный допускал еще до своей госпитализации, но руководствуясь «принципами гуманизма», ФСИН давала ему шанс исправиться, говорил инспектор Александр Ермоленко. А прокурор Екатерина Фролова сделала акцент на том, что судебная система проявила к навальному «беспрецедентную снисходительность», так что он получил два условных срока по разным делам.

В своей апелляции защитники ссылались на следующие доводы:

  • Приговор по делу «Ив Роше» должен быть отменен согласно позиции ЕСПЧ
  • Навальный не скрывался от контроля, а в течение второй половины года лечился в Берлине от последствий отравления и физически не мог ходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.
  • Испытательный срок по делу Ив Роше у Навального кончился 30 декабря 2020 года; суд вынес свое решение о замене формы наказания за пределами этого срока.
  • Суд и вообще власти России нарушили право Навального на конфиденциальное общение с защитниками, а значит — и на защиту, и на состязательность сторон.
  • Тюремное заключение создает угрозу для жизни и здоровья Навального, поскольку есть данные, что отравлен он был спецслужбами.

Защитники Навального потребовали освободить оппозиционера в рамках обеспечительных мер, которые Россию обязал принять Европейский суд по правам человека. Адвокат напомнила, что, по мнению ЕСПЧ, в свете отравления Навального и расследований СМИ о связи с ним ФСБ, его тюремное заключение в России создает прямую угрозу для его жизни и здоровья.

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«Представим идеального человека, который не скрывался от контроля. У него условный срок и, допустим, его даже не отравили, а он попал в аварию. Дальше он пришел в себя, но врач назначил ему реабилитацию. Идеальный человек в этой ситуации берет бумагу и пишет в свою инспекцию: «Я был в коме. сейчас прохожу реабилитацию». Потом через какое-то время его выписывают. Он берет билет домой и едет в свою инспекцию. Я действовал абсолютно как этот идеальный человек. Что я мог сделать еще?», — заявил Навальный.

Прокурор Екатерина Фролова возразила, что Навальный еще до своей госпитализации нарушил режим регистрации семь раз, а до этого — порядка пятидесяти раз, и все это время инспекция закрывала глаза на его нарушения. После своей выписки из клиники Charite Навальный уведомил о себе инспекцию только через два месяца, а после этого, с 23 ноября и до возвращения в Россию, он снова не давал о себе знать, подчеркнула прокурор. Его времяпрепровождение в период лечения она описала так: «Прогулка с сыном по Берлину. Интервью известному блогеру [Юрию Дудю]. Пробежка по Берлину. Отдых у озера. Отдых с супругой в лесу. Аренда домика в курортном городе. Это похоже на времяпрепровождение тяжелобольного человека, который не в состоянии явиться на регистрацию?».

По ее мнению, Навальный «пытается доказать свое право на исключительность, право быть выше закона — например, являться в инспекцию когда ему удобно, а не в установленные дни». «Вопрос не в Навальном, а в принципе равенства всех перед законом», подытожила Фролова.

В своем последнем слове Навальный рассказал, что стал верующим человеком, и в его политической деятельности ему помогает заповедь «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Обратившись к судье и прокурору, он призвал их «не бояться этих людей, тех, кто добивается правды».

«Мне приходит много писем, многие из них кончаются фразой «Россия будет свободной!». Я согласен с этой фразой, но это не может являться целью само по себе. Я хочу, чтобы Россия была богатой, чтобы ее богатства распределялись справедливо. Чтобы она была с нормальным здравоохранением и образованием. Поэтому я предлагаю изменить этот лозунг так: Россия будет счастливой», — закончил он.

Навальный был госпитализировал 20 августа прошлого года во время перелета из Томска в Москву. Через два дня его отвезли на лечение в Германию. Европейские медики заявили, что в организме Навального есть следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». В омской клинике утверждали, что признаков отравления не обнаружили, а состояние Навального было вызвано «острым нарушением обмена веществ».

Москва отрицает причастность к отравлению Навального. В декабре издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали расследование о связи с отравлением Навального восьми сотрудников ФСБ, президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб». . В ФСБ сочли расследование «провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников». 

17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан за срыв условного срока по делу «Ив Роше».

Автор
Маргарита Алехина
Алексей Навальный «дело «Ив Роше» Мосгорсуд
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