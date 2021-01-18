Прокуратура сообщила о проигнорированных Германией вопросах по Навальному

Алексей Навальный (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Генеральная прокуратура сообщила в Telegram, что рассмотрела ответ Минюста Германии на свои запросы относительно отравления оппозиционера Алексея Навального. В Москве заключили, что Германия »подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением».

Пресс-служба Генпрокуратуры пишет, что просила провести более 15 процессуальных действий, но Германия исполнила только два: опросила Навального и его жену Юлю. Опросы «малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы», заключили в Москве.

Российская сторона утверждает, что не были допрошены лечащие врачи Навального, Москве не предоставили копии медицинских документов и истории болезни, судебно-медицинских экспертиз, лабораторных исследований. Отказали России и в передаче биоматериалов Навального, а также в опросе сотруднице ФБК Марии Певчих, заявили в ведомстве.

«Согласно предоставленным материалам, германская сторона провела токсикологическое исследование предметов — бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». При этом германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово», — также сообщили в Генпрокуратуре.



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