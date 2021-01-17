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Отравление Навального ,  
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МИД не нашел содержательности в ответах Германии по Навальному

Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Россия действительно получила ответы Германии на запросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального, но по сути они ничего в себе не содержали. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По словам Захаровой, она увидела заголовки новостей об ответе властей ФРГ на все запросы российской стороны, после чего решила позвонить экспертам, которые занимаются этим вопросом. «Конечно, мы получили ответы от германской стороны; проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», — процитировала экспертов представитель МИДа.

Захарова добавила, что немецкая сторона ссылалась на «несогласие клиента распространяться по его поводу».

Германия заявила о передаче России данных по Навальному
Политика
Фото:Christoph Soeder / dpa via AP

Накануне представитель Минюста ФРГ заявил, что Берлин дал Москве ответы на все запросы, «насколько это возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами права». Никаких медицинских данных России не передавали, так как на это не согласился Навальный, добавил он. Тем не менее, по словам чиновника, теперь у российский стороны есть вся необходимая информация, чтобы начать уголовное производство по факту отравления оппозиционера.

Навальный с конца августа находится в Германии. Оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите» из Омска, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Российские врачи посчитали основной причиной ухудшения его самочувствия нарушение обмена веществ, вызвать которое мог целый ряд факторов, и исключили вероятность отравления. В Германии медики при участии экспертов бундесвера диагностировали у него отравление фосфорорганическим веществом. Как утверждали власти, речь идет о веществе из группы «Новичок». В Москве неоднократно отвергали причастность к отравлению оппозиционера.

13 января Навальный объявил о возвращении в Россию. Самолет «Победы», на котором полетит оппозиционер, прибудет во Внуково из Берлина вечером 17 января.

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