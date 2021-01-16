Германия заявила о передаче России данных по Навальному

Собеседник агентства сообщил, что прокуратура Берлина допросила Навального в качестве потерпевшего, и он «обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской Генеральной прокуратурой».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Генеральной прокуратуры.
17 декабря Навальный сообщил, что немецкая прокуратура допросила его по запросу российской стороны. Он отметил, что ему задавали «довольно стандартные» вопросы, присланные российской прокуратурой: «как вас зовут, где вы проживаете, что вы ели в Томске, куда ездили, кто решал по поводу того, когда вы поедете...».
В Москве ранее заявляли, что Генпрокуратура отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа, в связи с чем для возбуждения дела нет достаточных оснований.
Оппозиционер находится в Германии с конца августа. Его доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска. Там он был госпитализирован в тяжелом состоянии, после того, как почувствовал себя плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ и исключали версию с отравлением. Правительство Германии позже заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок», эти выводы подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы связали покушение с сотрудниками ФСБ.
Российские власти и ФСБ отрицают обвинения. В ФСБ сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб».
Оппозиционер объявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. Столичная прокуратура сочла предстоящую встречу Навального в московском аэропорту Внуково несанкционированным массовым мероприятием и предостерегла от участия в нем. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила, что намерена задержать Навального, так как он объявлен в розыск: ведомство обвинило оппозиционера в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу «Ив Роше» и через суд потребовало изменить условный срок на реальный.