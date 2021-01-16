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Отравление Навального ,  
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Германия заявила о передаче России данных по Навальному

По словам представителя Минюста ФРГ, ответы даны в том виде, «насколько это возможно» в соответствии с законом. При этом медицинской информации не передавалось — Навальный на это не согласился
Фото: Christoph Soeder / dpa via AP
Фото: Christoph Soeder / dpa via AP

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии передало России ответы на все запросы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом агентству dpa сообщил представитель Минюста ФРГ, передает Deutsche Welle.

По словам чиновника, ответы даны в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права». Как заявил представитель Минюста, власти Германии исходят из того, что российская сторона предпримет необходимые шаги для расследования произошедшего.

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«Это преступление должно быть расследовано в России», — подчеркнул он. По словам собеседника агентства, в распоряжении Москвы есть все данные, необходимые для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, ткани и одежды.

При этом никакой медицинской информации России передано не было, так как Навальный на это не согласился, добавил представитель Минюста.

Собеседник агентства сообщил, что прокуратура Берлина допросила Навального в качестве потерпевшего, и он «обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской Генеральной прокуратурой».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

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17 декабря Навальный сообщил, что немецкая прокуратура допросила его по запросу российской стороны. Он отметил, что ему задавали «довольно стандартные» вопросы, присланные российской прокуратурой: «как вас зовут, где вы проживаете, что вы ели в Томске, куда ездили, кто решал по поводу того, когда вы поедете...».

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В Москве ранее заявляли, что Генпрокуратура отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа, в связи с чем для возбуждения дела нет достаточных оснований.

Оппозиционер находится в Германии с конца августа. Его доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска. Там он был госпитализирован в тяжелом состоянии, после того, как почувствовал себя плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ и исключали версию с отравлением. Правительство Германии позже заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок», эти выводы подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы связали покушение с сотрудниками ФСБ.

Российские власти и ФСБ отрицают обвинения. В ФСБ сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб».

Оппозиционер объявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. Столичная прокуратура сочла предстоящую встречу Навального в московском аэропорту Внуково несанкционированным массовым мероприятием и предостерегла от участия в нем. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила, что намерена задержать Навального, так как он объявлен в розыск: ведомство обвинило оппозиционера в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу «Ив Роше» и через суд потребовало изменить условный срок на реальный.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Евгения Лебедева
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