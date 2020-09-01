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Отравление Навального ,  
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Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В направленном в Германию запросе прокуроры просят предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции Германии запрос, к которому прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации Алексея Навального. У РБК есть копия запроса, по словам источника, близкого к ведомству, ответа на запрос Генпрокуратура пока не получила.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры с просьбой подтвердить данные проверки и сообщить, был ли получен ответ немецкой стороны. РБК направил запрос в Министерство юстиции Германии.

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В документе, отправленном от имени исполняющего обязанности начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петра Литвишко на имя начальника управления Федерального ведомства юстиции Федеративной Республики Германия Кристиана Йонсона, говорится, что проверочные мероприятия обстоятельств госпитализации Навального проводились с 20 августа.

«В ходе осмотров были изъяты более 100 предметов, на которых могли находиться образцы, необходимые для проведения сравнительных исследований», — говорится в документе. Также в ходе проверки была исследована информация с камер видеонаблюдения, назначено более 20 криминалистических экспертиз, из которых три завершены. В запросе прокуратуры отмечено, что не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

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Также к запросу Генпрокуратуры прилагается запрос об оказании правовой помощи, направленный управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в адрес компетентных органов Германии. В документе сообщается, что материал доследственной проверки находился в следственном отделении Томского линейного отдела МВД. Как следует из материалов, Алексей Навальный прибыл в аэропорт совместно со своими помощниками Кирой Ярмыш и Ильей Пахомовым. Отмечается, что политик и его команда прошли досмотр и сели в кафе «Венская кофейня». Там они пили чай, кофе и воду, говорится в документе. После этого отправились на посадку. В 7:55 самолет в штатном режиме вылетел в Москву, после чего оппозиционер потерял сознание в хвостовой части самолета, говорится в документе.

Следователи проверили маршрут передвижения Навального во время его поездки от гостиничного номера до аэропорта и до момента госпитализации. В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.

В приложении к запросу транспортная полиция просит прояснить, имеется ли заключение комиссии экспертов судебно-медицинской экспертизы о проведенном спектральном анализе по выявленным в организме Навального наркотическим, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам, в том числе тяжелым металлам. Также силовики просят предоставить информацию о том, присутствуют ли в биоматериалах Навального вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, и если эти вещества присутствуют, то какой уровень был в момент его поступления в клинику Charite.

Ранее ведомство сообщало, что обратилось за правовой помощью к коллегам из Министерства юстиции Германии из-за госпитализации Навального. В запросе прокуратуры содержалась просьба российской стороны о предоставлении нашим органам «объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite».

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Тогда самолет вынужденно посадили в аэропорту Омска, откуда его госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Главврач Александр Мураховский заявлял, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом.

В субботу 22 августа больного перевезли на лечение в немецкую клинику Charite. В окружении Навального уверены, что политика отравили.

Клинические исследования, проведенные немецкими врачами в клинике, указывают на отравление, говорилось в заявлении больницы, распространенном через несколько дней после перевозки Навального в Берлин. «Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция пока неизвестна», — сообщили немецкие врачи.

Авторы: Петр Канаев, Дмитрий Серков
При участии: Екатерина Костина, Евгений Пудовкин
Теги: Алексей Навальный, Генпрокуратура, отравление
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