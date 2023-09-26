Что происходит в Карабахе спустя неделю после операции Азербайджана
19 сентября Азербайджан провел однодневную «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Спустя сутки после начала боевых действий власти непризнанной республики согласились на прекращение огня, а также на расформирование своих сил. 24 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяне Карабаха до сих пор «находятся под угрозой этнических чисток», Баку же пообещал им «перемены к лучшему». Тысячи жителей Карабаха уже эвакуировались в Армению. Как развиваются события — в фоторепортаже РБК
Жители Степанакерта перед отъездом из Нагорного Карабаха, 25 сентября
В Армению из Нагорного Карабаха по состоянию на утро 26 сентября приехали 13,5 тыс. человек. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает жильем, сообщила пресс-служба армянского правительства.
По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составляла 145 053 человека, из них 144 683 — армяне. Это 99,74% населения Нагорно-Карабахской республики (НКР). 24 сентября советник президента непризнанной республики Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян покинут регион и уедут в Армению из-за нежелания жить в юрисдикции Азербайджана
Грузовик перевозит автомобиль мимо армянского блокпоста в селе Корнидзор. Армения, 24 сентября.
22 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в случае, если «будет зафиксирована невозможность их нахождения» в регионе. Он отметил, что в стране уже подготовили места для проживания свыше 40 тыс. жителей, но по согласованной с властями Нагорного Карабаха позиции план А — не эвакуация армян из региона. Прежде всего Ереван стремится к тому, чтобы «соотечественники жили в своих домах без страха и достойно»
Пассажиры в автобусе в центре Степанакерта перед отъездом из Нагорного Карабаха, 25 сентября.
25 сентября прошла вторая встреча представителей Баку с армянским населением. Первые такие переговоры состоялись несколькими днями ранее в азербайджанском Евлахе, здесь был представлен план реинтеграции жителей региона. Ожидать решения всех проблем за одну встречу не стоит: она была «одной из многих», которые будут проведены, указал представитель Азербайджана Эльчин Амирбеков. Согласно заявлению администрации Алиева, представители Карабаха запросили 21 сентября гуманитарную помощь, в том числе продукты, а также отметили потребность в топливе
Мужчина устанавливает флаг Азербайджана в одном из населенных пунктов Нагорного Карабаха, 23 сентября.
Баку пообещал проживающим в Карабахе армянам «перемены к лучшему». «Потому что наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет вражды», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Интеграция армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: властям нужно быть готовыми, что некоторые не примут эту перемену и решат уехать
Демонстрация трофейного оружия и военной техники в городе Шуша, 23 сентября. По данным ВС Азербайджана, оружие было передано армянскими формированиями Карабаха, а также захвачено при боевых действиях.
23 сентября Вооруженные силы Азербайджана представили журналистам часть трофейного вооружения. Ранее российское Минобороны заявило, что вооруженные формирования НКР начали сдавать оружие и бронетехнику. О захвате военной техники, принадлежавшей армии Армении, Минобороны Азербаджана сообщило 20 сентября.
Одной из целей «антитеррористической операции» Баку было «безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил» из региона, отмечал МИД Азербайджана. В Армении заявили, что армянских войск в Карабахе нет. 20 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для него непонятны пункты о «выводе армянских ВС». «Этот факт для нас не совсем понятен в условиях, когда мы неоднократно заявляли, что с октября 2021 года у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», — пояснил он
Шестой за неделю антиправительственный протест в Ереване, 24 сентября.
Отсутствие поддержки народа Нагорного Карабаха вызвало протесты армянской оппозиции, в центре Еревана прошли демонстрации. Среди требований протестующих — отставка Пашиняна и открытие гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению. Премьер-министр предупредил активистов о жестких мерах
Беженцы из Нагорно-Карабахского региона прибывают в центр временного размещения в городе Горис, Армения, 25 сентября.
Эвакуироваться карабахским армянам помогают российские миротворцы. В сопровождении российских военных в Армению убыли пять автобусов и 41 личный автомобиль, указали в Минобороны России. По состоянию на 25 сентября в расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, уточнили в военном ведомстве
Сотрудники Армянского Красного Креста в селе Корнидзор готовят еду для беженцев из Нагорного Карабаха, 24 сентября.
Международный комитет Красного Креста через Лачинский коридор 23 сентября направил населению Нагорного Карабаха около 70 т гуманитарной помощи. «Основная часть груза — это мука и то, что необходимо для выпечки хлеба», — пояснили в организации. В Степанакерте неоднократно сообщали о проблемах с продовольствием и отсутствии электричества
Российские миротворцы возле села Корнидзор в Армении, 23 сентября.
Армянский премьер Никол Пашинян 21 сентября заявил, что миротворцы могли пресечь действия азербайджанцев в Нагорном Карабахе еще до их начала. Он отметил, что Ереван несет «свою долю ответственности», но не считает, что нужно «закрывать глаза на неудачи, которые допустили российские миротворческие силы в Нагорном Карабахе». Россия никогда не согласится с упреками в адрес своих миротворцев в Нагорном Карабахе, ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Власти Азербайджана демонтировали танк-памятник Т-72, установленный карабахскими армянами в память о штурме города Шуша в 1992 году. Танк был доставлен в Баку и выставлен в Парке военных трофеев (фото от 23 сентября)
Раздача помощи армянам из Нагорного Карабаха в армянском городе Горис, 25 сентября.
Из Карабаха перевозят тяжелораненых. Издание News.am отмечает, что 24 сентября в сопровождении машин Международного Красного Креста 23 человека были доставлены в Армению
25 сентября в пригороде Степанакерта случился взрыв. На заправке на трассе Степанакерт — Аскеран взорвалась цистерна. Депутат парламента непризнанной НКР Метаксе Акопян сообщила, что там выдавали бензин тем, кто уезжал из Карабаха в Армению. Погибли не менее 20 человек, многие считаются пропавшими без вести, в больницы с ожогами доставили почти 300 человек, сообщили в карабахском минздраве утром 26 сентября
Горожане пытаются покинуть город Степанакерт на автомобилях, 24 сентября.
Власти Азербайджана объявили, что те карабахские военные, которые сложат оружие, могут получить амнистию, однако, как утверждает азербайджанская сторона, некоторые из них заявили о намерении сопротивляться дальше.