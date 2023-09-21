Премьер Армении предупредил протестующих о возможном жестком ответе

В День независимости Армении оппозиция заявила о намерении добиться отставки Никола Пашиняна. Три года назад премьер вышел победителем из похожего кризиса, и сейчас у его оппонентов тоже нет позитивной повестки

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Каков протестный потенциал в Армении

21 сентября представители оппозиционных сил заявили о начале круглосуточных акций протеста, цель которых — отставка премьер-министра Никола Пашиняна. «Переходим на действия в режиме 24/7. Начинаем сегодня в 18:00. Собираемся на площади Республики», — написал в соцсетях лидер оппозиционного политического блока «Мать Армения» Андраник Теванян. Эта политическая сила не самая популярная в стране: на прошедших 17 сентября выборах в парламент Еревана блок получил пятый результат с 15% голосов.

Протесты в Ереване начались 19 сентября, когда Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий». Люди начали собираться на площади Республики, у здания правительства, недовольные тем, что Карабах не защищают. Они скандировали: «Никол — предатель!», бросали в полицейских пластмассовые бутылки и пытались прорваться внутрь правительственного комплекса. 20 сентября, после объявления, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) складывает оружие, многие опять пришли к зданию правительства. Еще одной протестной площадкой по ереванской традиции стала площадь у здания оперы. 21 сентября акции продолжились.

Численность нынешних демонстраций значительно уступает тем, что охватили армянскую столицу в 2020 году, после проигрыша во второй карабахской войне. По оценкам корреспондента РБК, в нынешних уличных протестах участвуют 2–3 тыс. человек. Три года назад на самые массовые протестные мероприятия выходили более 10 тыс., а требования отставки поддерживали все ведущие оппозиционные партии, в том числе правившая до 2018 года Республиканская партия. Активно критиковали премьера и бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Сторонники Пашиняна в отличие от событий 2020 года пока не проводят акций в его защиту.

Встреча в Евлахе В четверг состоялась встреча представителей НКР с представителями Азербайджана. Со стороны Баку, как говорится в сообщении администрации президента Азербайджана, в ней принимал участие Рамин Мамедов, назначенный Ильхамом Алиевым ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, НКР представляли Сергей Мартиросян, секретарь Совета безопасности НКР, и Давид Мелкумян, руководитель фракции Демократической партии в парламенте республики. На встрече также присутствовал представитель российских миротворческих сил. Мамедов, как сообщалось, представил планы по реинтеграции региона, его положения опубликованы не были.

Какую позицию занял премьер

Пашинян 21 сентября выступал несколько раз. Утром он поздравил сограждан с Днем независимости. Обращение он использовал для ответа на главную претензию — отказ от поддержки Карабаха. Он сказал, что многие в Армении прямо или косвенно призывают руководство страны отказаться от Алма-Атинской декларации и связанных с ней соглашений. «Призывы отказаться от политики, основанной на этом документе, — это призывы отказаться от независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил премьер.

В Алма-Атинской декларации 1991 года главы 11 союзных республик СССР заявили о создании Содружества независимых государств и прекращении существования Советского Союза. В документе зафиксирован принцип уважения территориальной целостности и нерушимости существующих на момент подписания границ.

Как следует из официальных сообщений на сайте Кремля, президент России не направил поздравление Армении с Днем независимости. В 2022 году Владимир Путин в этот день направил два поздравления — премьеру Пашиняну и президенту страны Ваагну Хачатряну. В датированном 21 сентября поздравлении Пашиняну российский лидер заявил о большом значении дружественных союзнических отношений с Арменией. 20 сентября Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону. РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Сограждан Пашинян призвал пройти по «пути испытаний» ради счастья будущих поколений, которое невозможно без мира. Он предложил не путать мир с перемирием или прекращением огня. У Армении нет соглашений о мире с ближайшими соседями — Азербайджаном и Турцией. Подписанию соглашения с Баку препятствовал карабахский вопрос, но и после начала реинтеграции региона подписание мирного договора не гарантировано, заявили опрошенные РБК эксперты.

Вечером в обращении к нации Пашинян сказал, что в Ереване пытаются организовать массовые беспорядки. По его словам, одна из групп, которая пытается это сделать, связана с сыном одного из бывших руководителей страны, а протестующие студенты — с руководством Нагорного Карабаха. «Мы будем действовать жестко, но в соответствии с законами, согласно стальному мандату», — сказал Пашинян (цитата по «Новости Армении»).

Есть ли угроза правлению Пашиняна

У нынешних акций протеста нет ярко выраженных лидеров, а главные деятели оппозиции пока хранят молчание. Президент Армении в 1998–2008 годах Роберт Кочарян, герой первой карабахской войны и первый президент НКР, за три дня в своем телеграм-канале опубликовал два сообщения. В одном он назвал фальшивой появившуюся в интернете запись якобы имевшего место разговора, в котором Кочарян просит Владимира Путина (известно, что они дружат) обеспечить его выход из происходящих сегодня в Армении политических процессов, поскольку считает себя «заложником в этой ситуации». Кочарян назвал запись грязной и дешевой подделкой, цель которой — как раз вывести его из политического процесса. В другом сообщении, 21 сентября, он пожелал армянскому народу силы и стойкости.

Президент Армении в 2008–2018 годах Серж Саргсян вообще не давал никаких комментариев.

Бывшие президенты давно не высказываются, проблема не в том, как они настроены, а в том, что сейчас сложно представить, каким образом можно объединить людей, прокомментировал это молчание РБК директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

Три года назад послевоенные протесты длились несколько месяцев и закончились объявлением досрочных выборов. Партия Пашиняна «Гражданский договор» их выиграла, набрав 53,9% голосов, второй результат (21%) получил оппозиционный блок Кочаряна «Армения».

Рейтинг Пашиняна находится на невысоком уровне все последнее время. Согласно представленному в мае опросу службы Gallup, одобряли его работу 35% респондентов. На прошедших 17 сентября выборах в парламент Еревана (Совет старейшин) «Гражданский договор» ухудшил результат по сравнению с выборами 2018 года, получив 24 из 65 мандатов и потеряв большинство. Второй стала партия «Национальный прогресс» экс-мэра армянской столицы и бывшего соратника Пашиняна Айка Марутяна.

Искандарян сомневается, что оппозиции на этот раз удастся создать серьезную угрозу для власти, в том числе и потому, что вся риторика оппозиции — негативная, построенная на критике действий Пашиняна, но никто не говорит о том, что можно сделать сейчас, чтобы изменить положение Карабаха.