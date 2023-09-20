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Азербайджанские военные в Нагорном Карабахе захватили в качестве трофеев военную технику, принадлежащую армии Армении. Об этом заявил руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

По его словам, азербайджанские вооруженные силы в ходе «локальных антитеррористических мероприятий» захватили четыре миномета и шесть боевых машин марки «Урал», груженных минометными снарядами.

Минобороны Азербайджана также отчиталось об «обезвреживании» боевых позиций, автомобилей военного назначения, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы и других средств военного назначения формирований Армении. Кроме того, азербайджанские военные перехватили армянский квадрокоптер. Ведомство утверждает, что тот пытался пролететь над позициями Азербайджана в направлении Шушинского района.

Минобороны Азербайджана начало «антитеррористические мероприятия» днем 19 сентября, обвинив армянских военных в усилении боевых позиций в Карабахе и систематических обстрелах азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Армении после этого заявили, что армянских войск в Карабахе нет.

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Минобороны Карабаха заявило, что азербайджанские военные наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения. По последним данным карабахского уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна, в регионе погибли семь мирных жителей, пострадали более 200 человек.

Россия, Евросоюз, США и ООН призвали прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном заявил, что операция прекратится, если военные в Карабахе сложат оружие.