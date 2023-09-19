Минобороны Армении: подразделений армии страны нет в Нагорном Карабахе

Ереван назвал ложью сообщения о частях армянской армии в Карабахе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Нагорном Карабахе нет армии Армении, заявили в Минобороны страны.

«Министерство обороны РА неоднократно заявляло и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», — сообщили в ведомстве.

По трехстороннему заявлению, которое 10 ноября 2020 года подписали Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян, подразделения армянской армии должны быть выведены из Нагорного Карабаха. Подписание документа ознаменовало окончание второй Карабахской войны.

Азербайджан 18 сентября 2023 года объявил о начале «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в нарушении трехсторонних соглашений 2020 года. Взрывы слышны в Степанакерте и других городах региона.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что в Карабахе с помощью «высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения».

Баку потребовали вывода войск Армении и отставки властей Карабаха для «достижения мира и стабильности в Нагорном Карабахе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе, несмотря на обострение,.

«В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи», — сказала она.

По словам Захаровой, Москва считает, что безопасность миротворцев «будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами».

В Баку сообщили, что глава министерства обороны Турции Яшар Гюлер заявил азербайджанскому коллеге Закиру Гасанову о поддержке проведения антитеррористической операции в Карабахе.

«В ходе разговора Гасанов проинформировал турецкого коллегу о проводимых в Карабахском регионе Азербайджана локальных антитеррористических мероприятиях», — сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Гюлер в свою очередь заявил, что «Турция сегодня, как и всегда, стоит рядом с Азербайджаном».