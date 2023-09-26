Минздрав Нагорного Карабаха сообщил о 20 погибших при взрыве на складе топлива

При взрыве на складе топлива в Карабахе погибли 20 человек

Взрыв произошел на складе топлива, где выдавали бензин уезжающим из Карабаха людям. С ожогами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставили 290 человек, указали в местном Минздраве

При взрыве на складе топлива в пригороде Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, погибли как минимум 20 человек, следует из сообщения Минздрава непризнанной республики.

Как сообщило ведомство в своем телеграм-канале, на месте взрыва обнаружили 13 неопознанных тел, они отправлены на экспертизу, семь человек скончались в больнице.

«Многие люди считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

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В различные медицинские учреждения после взрыва доставили в общей сложности 290 человек с ожогами разной степени тяжести, отмечают в карабахском Минздраве.

Взрыв на складе с топливом произошел под Степанакертом вечером накануне, 25 сентября. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Карабаха уточняла, что взорвалась цистерна на заправке, которая находится на трассе Степанакерт — Аскеран. Депутат парламента непризнанной республики Метаксе Акопян говорила, что там выдавали бензин людям, которые уезжали из Карабаха в Армению. На месте были десятки человек, писал News.am.

19-20 сентября Азербайджан провел «антитеррористическую» операцию в Карабахе, которая закончилась тем, что власти непризнанной республики согласились на разоружение и переговоры с Баку о реинтеграции региона. После этого из Карабаха начало уезжать местное армянское население. По оценке Еревана на утро 26 сентября, в Армению выехали 13 550 человек.

Азербайджан направил помощь пострадавшим при взрыве, сообщала администрация президента Ильхама Алиева. В Нагорный Карабах также вылетели врачи с оборудованием из Армении.