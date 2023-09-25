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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Началась вторая встреча представителей Баку с армянами Карабаха

Trend: В Карабахе началась вторая встреча представителей Баку с армянами
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Ходжалы в Нагорном Карабахе началась вторая встреча с армянским населением, сообщает Trend.

Азербайджан на встрече представляет ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов.

Первая встреча армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана прошла 21 сентября в азербайджанском Евлахе, на ней был представлен план реинтеграции жителей региона.

19 сентября Баку начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе, потребовав роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Ереван настаивает, что их там нет с 2020 года).

Спустя день руководство Нагорного Карабаха согласилось на прекращение огня, вывод армянской армии, расформирование и разоружение собственных вооруженных сил и вывод военной техники.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что жители Карабаха смогут переехать в Армению в случае «невозможности их нахождения» там.

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