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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль отверг упреки Пашиняна в адрес миротворцев

Песков: Россия никогда не согласится с упреками в адрес миротворцев в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Россия никогда не согласится с упреки в адрес своих миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или на тем более российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. И упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так — мы никогда с такими упреками не согласимся», — сказал Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который возложил ответственность на российскую миротворческую миссию за действия Азербайджана.

Песков отметил, что Армения остается союзником России. «Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог, и с армянской стороны, и с Пашиняном в том числе. И продолжим работу с тем, чтобы соблюдались все права жителей Карабаха, имеются в виду карабахские армяне», — добавил он. Представитель Кремля напомнил о разговоре Владимира Путина и Пашиняна.

Материал дополняется

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Елена Чернышова
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