В Азербайджане допустили амнистию для военных формирований Карабаха

Для военных формирований Нагорного Карабаха и даже бывших участников боевых действий допускается амнистия, заявил советник Алиева. Накануне на переговорах Карабаха и Азербайджана обсуждалась реинтеграция армян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Азербайджан допускает амнистию для военных формирований Нагорного Карабаха, которые сложат оружие. Об этом заявил советник по внешней политике президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в разговоре с Reuters.

«Даже в отношении бывших военнослужащих и участников боевых действий, если они могут быть классифицированы таким образом, и даже для них мы предусматриваем амнистию или также намекаем на амнистию», — подчеркнул он.

Тем не менее некоторые карабахские военные подразделения и отдельные офицеры публично заявили, что не пойдут на условия Баку и продолжат оказывать сопротивление, добавил советник президента Азербайджана.

Гаджиев рассказал, что армянское население Нагорного Карабаха обратилось за гуманитарной помощью и что три груза будут доставлены в регион 22 сентября. По его словам, Азербайджан хочет мирной реинтеграции карабахских армян.

Накануне состоялись переговоры делегации армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. Итогового соглашения на встрече достигнуто не было. В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщили, что на переговорах с представителями карабахских армян представили план реинтеграции жителей региона.

По данным издания Hraparak, 20 сентября азербайджанская сторона передала властям Нагорного Карабаха поименный список граждан, которые должны быть переданы Баку перед открытием гумкоридора в Армению.

Среди этих граждан — бывшие руководители НКР, а также государственные и военные деятели. Как отмечает газета, «малочисленная армия и силы самообороны Арцаха (армянское название НКР. — РБК) уже не способны воевать».

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. Армения обратилась к членам Совбеза ООН и российским миротворцам с просьбой принять меры для прекращения военных действий.

Днем 20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня.

В числе договоренностей:

вывод оставшихся подразделений и военнослужащих вооруженных сил Республики Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента;

расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;

вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации».

Президент России Владимир Путин, комментируя операцию Баку в Нагорном Карабахе, отметил, что российские миротворцы «делают все, для того чтобы защитить гражданское население».