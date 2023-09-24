В Ереване начался шестой за неделю митинг за отставку Пашиняна

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В столице Армении Ереване начался шестой за неделю антиправительственный митинг, сообщает корреспондент РБК.

Пришедшие на акцию люди начали с минуты молчания в память о погибших в Нагорном Карабахе в результате «антитеррористической операции», проведенной Азербайджаном с 19 по 20 сентября. Активисты стали призывать к забастовкам в учебных заведениях «во имя будущего Армении, во имя будущего ваших детей», передает Sputnik.

Вход в здание правительства охраняют полицейские, выстроившись в несколько рядов, но протестующие собираются не перед ним, а в центральной части площади перед импровизированной сценой.

Представитель Нацкомитета по координации всенародного движения (который создали оппозиционеры для координации протестов) Вазген Манукян призвал недовольных властью блокировать движение в Ереване начиная с 25 сентября с 8:00 по 11:00. Акция должна проходить три дня.

Антиправительственные акции продолжаются в Ереване и других городах Армении с 19 сентября. На момент 23 сентября Следственный комитет Армении возбудил 26 уголовных дел против 49 участников протестов. Из них 39 проходят по уголовным делам об участии в массовых беспорядках (ст. 327 Уголовного кодекса Армении), четверо — по делам о призывах к участию в беспорядках (ст. 328 УК). Еще двоих обвиняют в хулиганстве в составе группы лиц (п. 1 ч. 2 ст. 287 УК).

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники. Ереван отрицал наличие своих сил в регионе.

Среди требований протестующих — отставка премьер-министра Никола Пашиняна и открытие гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению. Премьер-министр предупредил активистов о жестких мерах и заявил, что в Ереване пытаются организовать беспорядки.