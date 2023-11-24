Мигранты на российско-финской границе. Фоторепортаж

На фото: мигранты прибывают на велосипедах к международному пограничному переходу «Салла» в Мурманской области, 23 ноября.

Финские власти утверждают, что российская сторона помогает мигрантам из третьих стран и пропускает их в Финляндию, несмотря на то что у многих из нет разрешительных документов на въезд. В основном речь идет о гражданах третьих стран — государств Ближнего Востока и Африки, желающих обратиться за убежищем. Часть мигрантов подъезжала к границе на самокатах и велосипедах (репортаж РБК о том, как граждане Сомали пересекали российско-финскую границу на велосипеде, можно прочитать тут).

МИД России называл обвинения Финляндии «очень странными», а решение о закрытии КПП — «деструктивным». В Кремле сочли, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией