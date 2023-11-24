Мигранты на российско-финской границе. Фоторепортаж
С 25 ноября Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области. Ограничение продлится как минимум до 23 декабря. Финские власти объяснили такое решение наплывом мигрантов — просителей убежища. В Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Обстановка на границе — в фоторепортаже РБК.
На фото: финские пограничники сопровождают прибывающих мигрантов на международном пограничном переходе «Салла», 22 ноября.
На российско-финской границе действовало девять пунктов пропуска. 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех погранпереходов — с российской стороны они находятся в Ленинградской области и Карелии, а затем 22 ноября объявила о скором закрытии еще трех. Один пункт пропуска — «Париккала» («Сювяоро» в Карелии) прекратил работу еще в прошлом апреле. Ни на одном из перечисленных КПП не будут принимать заявления от просителей убежища
На фото: мигранты прибывают на велосипедах к международному пограничному переходу «Салла» в Мурманской области, 23 ноября.
Финские власти утверждают, что российская сторона помогает мигрантам из третьих стран и пропускает их в Финляндию, несмотря на то что у многих из нет разрешительных документов на въезд. В основном речь идет о гражданах третьих стран — государств Ближнего Востока и Африки, желающих обратиться за убежищем. Часть мигрантов подъезжала к границе на самокатах и велосипедах (репортаж РБК о том, как граждане Сомали пересекали российско-финскую границу на велосипеде, можно прочитать тут).
МИД России называл обвинения Финляндии «очень странными», а решение о закрытии КПП — «деструктивным». В Кремле сочли, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией
На фото: пограничники на финском контрольно-пропускном пункте «Райа-Йоосеппи», 23 ноября.
В ночь на 23 ноября в Мурманской области ввели режим ЧС из-за скопления беженцев — в регионе находится единственный пункт пропуска «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта»), который останется открытым после 25 ноября. На въезде в область откроют дополнительные контрольно-пропускные пункты, усилят меры безопасности
На фото: мигранты на погранпереходе «Салла», 23 ноября.
Агентство ЕC по контролю границ Frontex сообщило о планах отправки 50 сотрудников в Финляндию для усиления пограничного контроля с Россией. Прибытие первых работников ожидается 29 ноября
На фото: финский пограничник сопровождает двух мигрантов на международном пограничном переходе «Салла», 23 ноября.
Финляндия закроет последний оставшийся пункт на границе с Россией, если российская сторона продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы», заявила финский министр внутренних дел Мари Рантанен в эфире Yle.
Издание «Фонтанка» отмечало, что большинство мигрантов до финской границы довозят контрабандисты, которые затем продают им велосипеды и направляют в сторону КПП, однако никаких доказательств того, что российские власти якобы намеренно «выпихивают» беженцев в Финляндию, журналистам газеты найти не удалось
На фото: финский пограничник на КПП «Салла», 23 ноября.
В Карелии в период с 15 по 21 ноября были задержаны более 150 иностранцев с истекшими российскими визами, которые направлялись в сторону российско-финской границы, сообщали власти региона. Большинство мигрантов были задержаны после 18 ноября, когда было принято решение о закрытии четырех КПП. Им грозит принудительное выдворение
Финский пограничник со служебной собакой на КПП «Салла».
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 23 ноября сообщил о скоплении беженцев из других государств, которые хотят попасть в Финляндию, в Кандалакшском районе области
На фото: обстановка вблизи пункта «Салла», 22 ноября.
Чибис также заявил, что был зафиксирован случай «незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан, она пресечена»
Вид на погранпереход «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта»), 24 ноября
На фото: мигранты возле пограничного перехода «Салла» на российско-финской границе.
В Мурманской области откроют три пункта временного размещения для беженцев, следует из проекта постановления губернатора региона Андрея Чибиса. «Естественно, беженцев мы не можем оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания. Все меры были приняты для их безопасности и здоровья», — сказал глава Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале 23 ноября
Брошенные велосипеды возле пограничного перехода «Салла» на российско-финской границе
На фото: беженец в пункте обогрева у КПП «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области, 22 ноября.
В установленном пункте обогрева можно поесть и выпить чаю, отмечал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. С 19 по 20 ноября мобильный пункт обогрева также работал в Карелии у международного пункта пропуска «Люття», затем он был расформирован, после того как мигранты покинули территорию КПП на автобусах
Мобильный пункт обогрева у КПП «Салла», 22 ноября
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