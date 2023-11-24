 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

Мигранты на российско-финской границе. Фоторепортаж

Появились кадры с мигрантами на границе России и Финляндии

С 25 ноября Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области. Ограничение продлится как минимум до 23 декабря. Финские власти объяснили такое решение наплывом мигрантов — просителей убежища. В Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Обстановка на границе — в фоторепортаже РБК.
На фото: финские пограничники сопровождают прибывающих мигрантов на международном пограничном переходе &laquo;Салла&raquo;, 22 ноября. На российско-финской границе действовало девять пунктов пропуска. 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех погранпереходов&nbsp;&mdash; с российской стороны они находятся в Ленинградской области и Карелии, а затем&nbsp;22 ноября&nbsp;объявила о скором закрытии еще трех. Один пункт пропуска&nbsp;&mdash; &laquo;Париккала&raquo; (&laquo;Сювяоро&raquo; в Карелии) прекратил работу еще в прошлом апреле. Ни на одном из перечисленных КПП не будут принимать заявления от просителей убежища
Фото: Jussi Nukari / Imago / Global Look Press

На фото: финские пограничники сопровождают прибывающих мигрантов на международном пограничном переходе «Салла», 22 ноября.

На российско-финской границе действовало девять пунктов пропуска. 18 ноября Финляндия приняла решение о закрытии четырех погранпереходов — с российской стороны они находятся в Ленинградской области и Карелии, а затем 22 ноября объявила о скором закрытии еще трех. Один пункт пропуска — «Париккала» («Сювяоро» в Карелии) прекратил работу еще в прошлом апреле. Ни на одном из перечисленных КПП не будут принимать заявления от просителей убежища

На фото: мигранты прибывают на велосипедах к международному пограничному переходу &laquo;Салла&raquo; в Мурманской области, 23 ноября. Финские власти утверждают, что российская сторона помогает мигрантам из третьих стран и пропускает их в Финляндию, несмотря на то&nbsp;что у многих из нет разрешительных документов на въезд. В основном речь идет о гражданах третьих стран&nbsp;&mdash; государств Ближнего Востока и Африки, желающих обратиться за убежищем. Часть мигрантов подъезжала к границе на самокатах и велосипедах (репортаж РБК о том, как граждане Сомали пересекали российско-финскую границу на велосипеде, можно прочитать тут). МИД России называл обвинения Финляндии &laquo;очень странными&raquo;, а решение о закрытии КПП&nbsp;&mdash; &laquo;деструктивным&raquo;. В Кремле сочли, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией
Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

На фото: мигранты прибывают на велосипедах к международному пограничному переходу «Салла» в Мурманской области, 23 ноября.

Финские власти утверждают, что российская сторона помогает мигрантам из третьих стран и пропускает их в Финляндию, несмотря на то что у многих из нет разрешительных документов на въезд. В основном речь идет о гражданах третьих стран — государств Ближнего Востока и Африки, желающих обратиться за убежищем. Часть мигрантов подъезжала к границе на самокатах и велосипедах (репортаж РБК о том, как граждане Сомали пересекали российско-финскую границу на велосипеде, можно прочитать тут).

МИД России называл обвинения Финляндии «очень странными», а решение о закрытии КПП — «деструктивным». В Кремле сочли, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией

На фото: пограничники на финском контрольно-пропускном пункте &laquo;Райа-Йоосеппи&raquo;, 23 ноября. В ночь на 23 ноября в Мурманской области ввели режим ЧС из-за скопления беженцев&nbsp;&mdash; в регионе находится единственный пункт пропуска &laquo;Райа-Йоосеппи&raquo; (с российской стороны &laquo;Лотта&raquo;), который останется открытым после 25 ноября. На въезде в область откроют дополнительные контрольно-пропускные пункты, усилят меры безопасности
Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

На фото: пограничники на финском контрольно-пропускном пункте «Райа-Йоосеппи», 23 ноября.

В ночь на 23 ноября в Мурманской области ввели режим ЧС из-за скопления беженцев — в регионе находится единственный пункт пропуска «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта»), который останется открытым после 25 ноября. На въезде в область откроют дополнительные контрольно-пропускные пункты, усилят меры безопасности

На фото: мигранты на погранпереходе &laquo;Салла&raquo;, 23 ноября. Агентство ЕC по контролю границ Frontex сообщило о планах отправки 50 сотрудников в Финляндию для усиления пограничного контроля с Россией. Прибытие первых работников ожидается 29 ноября
Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

На фото: мигранты на погранпереходе «Салла», 23 ноября.

Агентство ЕC по контролю границ Frontex сообщило о планах отправки 50 сотрудников в Финляндию для усиления пограничного контроля с Россией. Прибытие первых работников ожидается 29 ноября

На фото: финский пограничник сопровождает двух мигрантов на международном пограничном переходе &laquo;Салла&raquo;, 23 ноября. Финляндия закроет последний оставшийся пункт на границе с Россией, если российская сторона продолжит &laquo;перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы&raquo;, заявила финский министр внутренних дел Мари Рантанен в эфире Yle. Издание &laquo;Фонтанка&raquo; отмечало, что большинство мигрантов до финской границы довозят контрабандисты, которые затем продают им велосипеды и направляют в сторону КПП, однако никаких доказательств того, что российские власти якобы намеренно &laquo;выпихивают&raquo; беженцев в Финляндию, журналистам газеты найти не удалось
Фото: Jussi Nukari / Imago / Global Look Press

На фото: финский пограничник сопровождает двух мигрантов на международном пограничном переходе «Салла», 23 ноября.

Финляндия закроет последний оставшийся пункт на границе с Россией, если российская сторона продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы», заявила финский министр внутренних дел Мари Рантанен в эфире Yle.

Издание «Фонтанка» отмечало, что большинство мигрантов до финской границы довозят контрабандисты, которые затем продают им велосипеды и направляют в сторону КПП, однако никаких доказательств того, что российские власти якобы намеренно «выпихивают» беженцев в Финляндию, журналистам газеты найти не удалось

На фото: финский пограничник на КПП &laquo;Салла&raquo;, 23 ноября. В Карелии в период с 15 по 21 ноября были задержаны более 150 иностранцев с истекшими российскими визами, которые направлялись в сторону российско-финской границы, сообщали власти региона. Большинство мигрантов были задержаны после 18 ноября, когда было принято решение о закрытии четырех КПП. Им грозит принудительное выдворение
Фото: Jussi Nukari / Imago / Global Look Press

На фото: финский пограничник на КПП «Салла», 23 ноября.

В Карелии в период с 15 по 21 ноября были задержаны более 150 иностранцев с истекшими российскими визами, которые направлялись в сторону российско-финской границы, сообщали власти региона. Большинство мигрантов были задержаны после 18 ноября, когда было принято решение о закрытии четырех КПП. Им грозит принудительное выдворение

Финский пограничник со служебной собакой на КПП &laquo;Салла&raquo;. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 23 ноября сообщил о скоплении беженцев из других государств, которые хотят попасть в Финляндию, в Кандалакшском районе области
Фото: Jussi Nukari / Imago / Global Look Press

Финский пограничник со служебной собакой на КПП «Салла».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 23 ноября сообщил о скоплении беженцев из других государств, которые хотят попасть в Финляндию, в Кандалакшском районе области

На фото: обстановка вблизи пункта &laquo;Салла&raquo;, 22 ноября. Чибис также заявил, что был зафиксирован случай &laquo;незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан, она пресечена&raquo;
Фото: Jussi Nukari / Imago / Global Look Press

На фото: обстановка вблизи пункта «Салла», 22 ноября.

Чибис также заявил, что был зафиксирован случай «незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан, она пресечена»

Вид на погранпереход &laquo;Райя-Йоосеппи&raquo; (с российской стороны&nbsp;&mdash; &laquo;Лотта&raquo;), 24 ноября
Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Вид на погранпереход «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта»), 24 ноября

На фото: мигранты возле пограничного перехода &laquo;Салла&raquo; на российско-финской границе. В Мурманской области откроют три пункта временного размещения для беженцев, следует из проекта постановления губернатора региона Андрея Чибиса. &laquo;Естественно, беженцев мы не можем оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания. Все меры были приняты для их безопасности и здоровья&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал глава Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале 23 ноября
Фото: Артем Ершов / NEWS.ru / TACC

На фото: мигранты возле пограничного перехода «Салла» на российско-финской границе.

В Мурманской области откроют три пункта временного размещения для беженцев, следует из проекта постановления губернатора региона Андрея Чибиса. «Естественно, беженцев мы не можем оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания. Все меры были приняты для их безопасности и здоровья», — сказал глава Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале 23 ноября

Брошенные велосипеды возле пограничного перехода &laquo;Салла&raquo; на российско-финской границе
Фото: Артем Ершов / NEWS.ru / TACC

Брошенные велосипеды возле пограничного перехода «Салла» на российско-финской границе

На фото: беженец в пункте обогрева у КПП &laquo;Салла&raquo; в Кандалакшском районе Мурманской области, 22 ноября. В установленном пункте обогрева можно поесть и выпить чаю, отмечал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. С 19 по 20 ноября мобильный пункт обогрева также работал в Карелии у международного пункта пропуска &laquo;Люття&raquo;, затем он был расформирован, после того как мигранты покинули территорию КПП на автобусах
Фото: andrey_chibis / Telegram

На фото: беженец в пункте обогрева у КПП «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области, 22 ноября.

В установленном пункте обогрева можно поесть и выпить чаю, отмечал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. С 19 по 20 ноября мобильный пункт обогрева также работал в Карелии у международного пункта пропуска «Люття», затем он был расформирован, после того как мигранты покинули территорию КПП на автобусах

Мобильный пункт обогрева у КПП &laquo;Салла&raquo;, 22 ноября
Фото: andrey_chibis / Telegram

Мобильный пункт обогрева у КПП «Салла», 22 ноября

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
мультимедиа российская граница Финляндия КПП пограничники убежище мигранты

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Какие пункты пропуска Финляндия решила закрыть. Карта
Политика
Финляндия назвала условие полного закрытия границы с Россией
Политика
Евросоюз перебросит к границе Финляндии с Россией силы Frontex
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
Песков предположил, что нейросеть может заменить его на брифинге в Кремле Технологии и медиа, 14:58
T&D-менеджер: нужен ли он вашей компании и как оценивать его работу Pro, 14:58
Не просто работа: как корпорации развивают регионы присутствия РБК Тренды, 14:56
В Китае представили достижения отечественной цифровой отрасли Отрасли, 14:54
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 14:46
Учебник истории с разделом об СВО появится в вузах до конца учебного года Общество, 14:44
Мигранты на российско-финской границе. Фоторепортаж Общество, 14:42 
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Как инновации ускоряют развитие ИТ-компании РБК и Softline, 14:40
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 14:35
Ставки на спорт предлагают вернуть тотализаторам. Что нужно знать Спорт, 14:35
Осужденный за убийство паралимпиец Писториус выйдет на свободу по УДО Спорт, 14:34
Пашинян обвинил российские телеканалы в нарушении соглашения Политика, 14:32
В Подмосковье задержали подростков, которые подожгли электричку Общество, 14:27
Пять страхов топ-менеджеров, которые мешают выйти в публичное поле Pro, 14:26