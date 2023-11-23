Евросоюз перебросит к границе Финляндии с Россией силы Frontex

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направит усиление на финскую границу — 50 офицеров погранслужбы и патрульные автомобили. Прибытие первой группы работников ожидается 29 ноября

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Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex планирует направить 50 офицеров пограничной службы и других сотрудников, а также оборудование, такое как патрульные автомобили, для усиления пограничного контроля Финляндии. На данный момент на финских границах работают 10 сотрудников агентства, уточняет оно в заявлении.

Прибытие первой группы сотрудников ожидается 29 ноября. В их число войдут сотрудники пограничного надзора, службы поддержки регистрации мигрантов, эксперты по документам и переводчики.

«Поддержка Frontex Финляндии выходит за рамки логистики; это демонстрация единой позиции Европейского союза в борьбе с гибридными вызовами, затрагивающими одного из его членов», — приводятся в публикации слова исполнительного директора Frontex Ханса Лейтенса.

«Участие Frontex в этой ситуации сосредоточено не только на мерах по обеспечению безопасности границ. Агентство остро осознает гуманитарный аспект этого сценария, особенно учитывая суровые погодные условия и неподготовленность людей, прибывающих на финскую границу», — подчеркивается в заявлении.

Аналогичные меры агентство предпринимало летом 2021 года, в период миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

С 25 ноября Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, кроме одного — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области. Ограничение действует как минимум до 23 декабря. Такое решение финские власти объяснили ростом числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые запрашивают убежище.

Финский премьер Петтери Орпо обвинил Россию в том, что она создала эту ситуацию. В российском МИДе такие заявления называли «очень странными».

Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия пограничных пунктов. МИД назвал эти действия провокационными и нарушающими интересы как россиян, так и финнов.

В ночь на 23 ноября в Мурманской области ввели режим ЧС из-за скопления беженцев, которые хотят попасть в Финляндию. В связи с этим власти установили дополнительный контроль на пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории региона. Пограничники и полицейские детально проверяют документы иностранцев.

Губернатор Андрей Чибис рассказал, что накануне был случай «незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан, она пресечена».