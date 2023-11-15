Кремль словами о сожалении прокомментировал ситуацию на финской границе

Песков: в Кремле сожалеют из-за отказа Финляндии от хороших отношений с Россией

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Кремль сожалеет, что власти Финляндии решили сознательно дистанцироваться от «добрых» отношений с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — цитирует Пескова ТАСС.

Так он ответил на слова главы финского МВД Мари Рантанен о том, что ведомство намерено подготовить предложения по ограничению въезда из России. Министр объяснила это борьбой с нелегальной миграцией. После этого финский премьер Петтери Орпо допустил, что власти могут закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.

По словам полковника Главного штаба Пограничной службы Финляндии Микко Лехмуса, которые приводит Yle, в выходные, 11–12 ноября, число просителей убежища, желающих пересечь юго-восточную границу Финляндии, выросло в несколько раз. За два дня с просьбой о предоставлении убежища к финским властям обратились 34 человека, в понедельник — 39, за первую половину вторника — свыше 20. Причем 60 человек из числа тех, кто просил убежище, не имели при себе документов, разрешающих въезд, сказал Лехмус.

Он уточнил, что в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. В основном это выходцы из Ирака, Йемена и Сомали, отметил Лехмус.

На границе Финляндии и России действует девять КПП.

С сентября Финляндия, как и другие страны ЕС, ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами из-за санкций. С 15 ноября власти запретили въезжающим из России пересекать границу на велосипедах.