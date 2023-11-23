Власти сообщили о попытке прорыва границы мигрантами в Мурманской области

В области ввели дополнительный контроль, правоохранители детально проверяют документы иностранцев. Чибис также рассказал о пресеченной попытке «незаконного прорыва» через границу

Фото: Артем Ершов / NEWS.ru / TACC

Скопление беженцев из других государств, которые хотят попасть в Финляндию, наблюдается в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис в телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что накануне был случай «незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан, она пресечена».

«В соответствии с решением оперативного штаба поставлен дополнительный контроль на пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — сказал он. Пограничники и полицейские детально проверяют документы иностранцев. По словам Чибиса, «установка этих КПП простимулировала тех, кто находится здесь нелегально, — мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно». С ночи в регионе действует режим повышенной готовности.

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Чибис отметил, что беженцев не оставляют на морозе без обогрева и питания, «все эти меры были приняты».

Ранее Финляндия объявила о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» в Мурманской области. Четыре из них не работают с 18 ноября, еще три закроют 25-го. Финские власти объяснили, что решение было принято из-за резко возросшего числа граждан стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых документов. В Кремле выразили сожаление из-за закрытия погранпунктов и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».