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Общество ,  
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Власти сообщили о попытке прорыва границы мигрантами в Мурманской области

Губернатор Чибис: в Мурманской области мигранты попытались прорвать границу
В области ввели дополнительный контроль, правоохранители детально проверяют документы иностранцев. Чибис также рассказал о пресеченной попытке «незаконного прорыва» через границу
Фото: Артем Ершов / NEWS.ru / TACC
Фото: Артем Ершов / NEWS.ru / TACC

Скопление беженцев из других государств, которые хотят попасть в Финляндию, наблюдается в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис в телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что накануне был случай «незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан, она пресечена».

«В соответствии с решением оперативного штаба поставлен дополнительный контроль на пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — сказал он. Пограничники и полицейские детально проверяют документы иностранцев. По словам Чибиса, «установка этих КПП простимулировала тех, кто находится здесь нелегально, — мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно». С ночи в регионе действует режим повышенной готовности.

Власти сообщили о попытке прорыва границы мигрантами в Мурманской области
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Чибис отметил, что беженцев не оставляют на морозе без обогрева и питания, «все эти меры были приняты».

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Ранее Финляндия объявила о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» в Мурманской области. Четыре из них не работают с 18 ноября, еще три закроют 25-го. Финские власти объяснили, что решение было принято из-за резко возросшего числа граждан стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых документов. В Кремле выразили сожаление из-за закрытия погранпунктов и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Мурманская область Андрей Чибис Финляндия пограничники мигранты беженцы

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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