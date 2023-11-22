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Политика ,  
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Финляндия почти целиком закроет границу с Россией

Премьер-министр: Финляндия закрывает все КПП на границе России, кроме одного
Из девяти пунктов пропуска будет работать только один — самый северный «Райа-Йоосеппи» на границе с Мурманской областью. Премьер-министр признал, что дорога до него требует «серьезных усилий»
Фото: Lehtikuva / Reuters
Фото: Lehtikuva / Reuters

Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного — самого северного, «Райа-Йоосеппи», заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, передает Yle.

«Наша задача — обеспечить безопасность финнов», — сказал Орпо. По его словам, решение не направлено против кого-либо. Он предупредил, что если ситуация будет ухудшаться, то власти страны пойдут на еще более жесткие меры.

Глава МВД страны Мари Рантанен сообщила, что пункты прекратят работу с 25 ноября и до 23 декабря. Она предупредила, что наплыв мигрантов-просителей убежища, из-за которого Хельсинки и начал применять такие меры, может не прекратиться.

Премьер-министр также обвинил Россию в том, что она создала эту ситуацию. «Российская сторона также способна эту ситуацию прекратить», — сказал он. Подобные обвинения ранее МИД России называл «очень странными».

Helsingin Sanomat писала, что «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны ему соответствует многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Лотта», находится в Мурманской области, в Заполярье) на данный момент работает по четыре часа в сутки. Орпо в выступлении подчеркнул, что путь до этого пункта пропуска требует «серьезных усилий».

Ближайший к «Лотте» российский город — Мурманск, «Яндекс.Карты» прокладывают маршрут длиной почти 250 км на четыре часа с пометкой, что на пути есть плохая дорога.

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Контрольно-пропускной пункт Вартиус в Кухмо

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре погранперехода на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа». C российской стороны это МАПП «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии. Теперь прекратят работу «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус» («Салла», «Суоперя» и «Люття» в Мурманской области и Карелии). Девятый пункт пропуска — «Париккала» («Сювяоро» в Карелии) был закрыт еще в прошлом апреле. Ни на одном из них не будут принимать заявления от просителей убежища.

Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия пограничных пунктов. МИД страны называл действия соседней страны провокационными, направленными на обострение двусторонних отношений и нарушающими интересы как россиян, так и финнов.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Финляндия закрытие границы

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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