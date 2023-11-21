В Карелии задержали 150 мигрантов, направлявшихся к границе с Финляндией
В Карелии в период с 15 по 21 ноября были задержаны более 150 иностранцев с истекшими российскими визами, которые направлялись в сторону российско-финской границы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.
По ее словам, большая часть мигрантов была задержана после 18 ноября.
«Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан органов внутренних дел Карелии. Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России», — добавила Кабатюк.
Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что пункт обогрева для временного размещения мигрантов расформировали, так как скопления беженцев на границе с Финляндией у города Костомукша больше нет.
«Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД», — подчеркнул он.
Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов сообщил 19 ноября, что для беженцев на границе Карелии и Финляндии в окрестностях города Костомукша, открыли пункты обогрева. Он уточнил, что в Костомукше остался один из действующих в настоящее время КПП. В месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей.
На следующий день госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения объявил об организации пунктов временного проживания для мигрантов в Костомукше.
Финляндия с 18 ноября закрыла четыре КПП на границе с Россией: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» (с российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии).
Решение было принято на фоне наплыва мигрантов со стороны России. По данным пограничной службы Финляндии, за одну неделю в страну прибыли около 300 просителей убежища из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.
Президент Финляндии Саули Ниинистё связал решение России пропустить к границе мигрантов с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном.
МИД России назвал обвинения Финляндии «очень странными» и пообещал проанализировать ситуацию.
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