Финляндия назвала условие полного закрытия границы с Россией

Из-за наплыва беженцев Финляндия решила закрыть все КПП, кроме самого северного. Хельсинки считают, что с этим связана Москва, но Кремль отвергает обвинения. Границу закроют полностью, если поток мигрантов не снизится

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Финляндия закроет последний оставшийся пункт на границе с Россией, если российская сторона продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы», заявила финский министр внутренних дел Мари Рантанен в эфире Yle.

«Если российские власти продолжат перевозить «мигрантов» к границе или вблизи нее, то ситуация будет такова, что мы закроем всю нашу восточную границу», — сказала она (цитата по Bloomberg).

Если нынешние меры не помогут, будут приняты дополнительные решения, предупредил финский премьер Петтери Орпо. Пока семь из восьми погранпереходов решено держать закрытыми около месяца — до 23 декабря (сначала речь шла о 18 февраля, однако впоследствии срок сократили). В финской Погранслужбе допустили, что меры будут отменены еще раньше, если позволит ситуация.

По версии Хельсинки, российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, подъезжающих к границе среди прочего на самокатах и велосипедах, несмотря на то, что у многих из нет документов для прохода через границу. Погранслужба сообщала, что российские пограничники пустили группу мигрантов без нужных документов, но обратно пропускать их отказались, финскому ведомству пришлось их принять. Президент Саули Ниинистё связывал происходящее со сближением Финляндии и США.

Власти России называют эти обвинения надуманными. «Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает. Потому что с Финляндией у нас давние очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении», — рассказал представитель президента Дмитрий Песков.

Действующим останется самый северный погранпереход — «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области. В обычное время этот КПП — самый непопулярный, его в среднем пересекали несколько человек в день.Власти Мурманской области уже организовали пункты обогрева для мигрантов и дополнительные пункты пропуска, это снизило число нелегалов, пытающихся добраться до границы.

К проблемам на границе готовятся и власти Эстонии. МВД республики отметило при этом разный подход к мигрантам с Финляндией — эстонские пограничники не допускают ситуации, при которой мигранты успевают дойти до КПП, их останавливают еще на границе.