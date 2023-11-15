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Война санкций ,  
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МИД назвал деструктивной идею Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

МИД: Россия готова обсудить с Финляндией озабоченности по ситуации на границе
Сюжет
Война санкций
Финская пограничная служба на КПП между Россией и Финляндией
Финская пограничная служба на КПП между Россией и Финляндией (Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press)

Россия считает идею финских властей закрыть все КПП на российско-финской границе деструктивной и готова обсудить озабоченности Хельсинки. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РБК.

Ранее глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что ведомство намерено подготовить предложения по ограничению въезда из России. Министр объяснила это борьбой с нелегальной миграцией. После этого финский премьер Петтери Орпо допустил, что власти могут закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.

Захарова подчеркнула, что решение о закрытии КПП пока не принято Хельсинки, этот вопрос прорабатывается. «Хочется надеяться, что в Хельсинки здравый смысл возобладает и там откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы. Это просто приведет к новым разделительным линиям в Европе», — сказала она.

Кремль словами о сожалении прокомментировал ситуацию на финской границе
Политика
Фото:Juha Metso / ЕРА / ТАСС

Дипломат обратила внимание, что Москва готова обсудить с властями Финляндии их озабоченности по конкретным вопросам, если финская сторона сама изъявит желание провести совместную работу с Россией.

Захарова отвергла обвинения в адрес страны о том, что российская сторона пропускает в Финляндию иностранцев без разрешительных документов на въезд. Ранее их выдвигал Орпо. Дипломат назвала подобные заявления безосновательными и обвинила финскую сторону в распространении дезинформации.

На границе Финляндии и России действует девять КПП. Полковник Главного штаба Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус отмечал, что количество тех, кто просит убежища у финских властей, кратно выросло в последнее время. Въехать в Финляндию пытаются в основном выходцы из стран Африки и Ближнего Востока — в первую очередь Йемена, Ирака и Сомали, говорил он.

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В Кремле восприняли идею финских властей о закрытии КПП с сожалением. «Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Финляндия ограничение въезда
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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