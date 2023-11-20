 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Россия выразила Финляндии протест из-за закрытия погранпунктов

МИД: Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия КПП на границе
Сюжет
Война санкций
Фото: Miska Puumala / Lehtikuva / Reuters
Фото: Miska Puumala / Lehtikuva / Reuters

Россия заявила протест послу Финляндии Антти Хелантерею в связи решением Хельсинки закрыть наиболее активно использовавшихся пункты пропуска на границе. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Москва назвала действия Хельсинки провокационными, направленными на обострение двусторонних отношений.

«Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной», — подчеркнули в МИД.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Россия Финляндия граница МИД протест
Материалы по теме
Кремль ответил на вопрос о возможном закрытии Финляндией границы
Политика
Финляндия приготовилась полностью закрыть границу с Россией
Политика
Власти Финляндии закрыли еще один КПП на границе с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 16:50
Экс-главе района Подмосковья дали 18 лет по делу о преступном сообществе Общество, 17:23
Bloomberg предсказал приток на рынок спотовых биткоин-ETF до $100 млрд Крипто, 17:19
Доходы от продажи билетов на Кубок Азии пойдут на помощь Палестине Спорт, 17:17
Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины Политика, 17:15
В Думе предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством Политика, 17:13
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 17:13
Как новые медиа кардинально изменят закон «О рекламе» Пресс-релиз, 17:08
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
В США допустили существенную задержку поставок F-16 на Тайвань Политика, 17:01
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 17:01
Суд в Испании заменил Шакире тюремный срок штрафом Общество, 16:58
Россия выразила Финляндии протест из-за закрытия погранпунктов Политика, 16:56
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 16:52
Невыгодно и опасно: развенчиваем главные мифы об оплате по QR-кодам Тренды, 16:51
Путин назвал Тулеева человеком «государственного масштаба» Политика, 16:51