Россия выразила Финляндии протест из-за закрытия погранпунктов
Россия заявила протест послу Финляндии Антти Хелантерею в связи решением Хельсинки закрыть наиболее активно использовавшихся пункты пропуска на границе. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Москва назвала действия Хельсинки провокационными, направленными на обострение двусторонних отношений.
«Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной», — подчеркнули в МИД.
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